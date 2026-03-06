La polémica foto editada con IA que habría usado Evangelina Anderson para ensuciar a Ian Lucas

En la secuencia veraz que también compartieron en el ciclo de América TV, se los observa a ambos muy cerca, compartiendo el momento con una gran complicidad. Lejos de cualquier gesto de incomodidad que Anderson quiso demostrar con la foto que le mostró a sus compañeros del programa de Lozano.

Secuencia del beso entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Al analizar el material, Latorre lanzó un comentario con tono irónico: "La amo a Evangelina, se mete sola en quilombos. Si sos inteligente sabés que habiendo 20 fotos, editás una y van a mandar las verdaderas", dijo entre carcajadas. Luego agregó que, a su entender, no hay nada de malo en haber tenido un acercamiento con alguien y sostuvo que quien había comenzado con el juego del "shippeo" entre ambos fue la propia modelo.

Qué dijo la mamá de Ian Lucas sobre Evangelina Anderson

En medio del fuerte escándalo que se desató en las últimas horas entre Evangelina Anderson e Ian Lucas —luego de que volvieran a circular rumores sobre el vínculo que habrían mantenido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe)— apareció una nueva voz que no pasó desapercibida: la madre del cantante.

Quien se expresó, aunque de manera indirecta, fue Eliana, la mamá del joven artista. A través de sus redes sociales compartió un posteo que muchos interpretaron como una clara señal de apoyo hacia su hijo en medio del conflicto.

La mujer publicó una foto en la que se la ve abrazada a Ian sobre el escenario del estadio de Vélez Sarsfield y acompañó la imagen con un mensaje breve pero significativo, dejando en claro su respaldo en este momento de exposición pública. “Orgullosa de vos mi amor”, escribió la mamá del cantante junto al emoji de un corazón.

El gesto llega en un contexto en el que el joven manifestó su malestar por la forma en que se habló del vínculo con la modelo y por las reiteradas negativas públicas que, según él, minimizaron lo que vivieron en privado.