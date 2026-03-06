La polémica foto editada con IA que habría usado Evangelina Anderson para ensuciar a Ian Lucas

Un nuevo capítulo se suma al escándalo amoroso entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, luego de la difusión de las fotos en las que se los ve a los besos tras un cumpleaños organizado por Luck Ra, según contó la propia modelo.
Evangelina Anderson habría intentado dejar mal parado a Ian Lucas mostrando una foto de la secuencia del beso que, según trascendió, estaría editada con inteligencia artificial. Escandaloso e inédito.
En medio de su descargo, Anderson no negó la veracidad de esas imágenes, aunque intentó aportar otro contexto. En ese sentido, aseguró que antes de la foto que generó mayor repercusión había existido otro momento distinto y, para reforzar su explicación, mostró una imagen al panel de Corta por Lozano (Telefe).
Horas más tarde, Yanina Latorre exhibió en SQP (América TV) la foto a la que hacía referencia la modelo. En la imagen se lo ve a Ian intentando acercarse para darle un beso, mientras Evangelina parece correrse hacia atrás, como si estuviera esquivándolo.
Sin embargo, la maniobra no habría salido como se esperaba. Martín Salwe advirtió que la imagen presentaba señales de haber sido editada con IA: la cara de Ian lucía distinta y el tono de piel no coincidía con el que se veía en la foto del beso que se viralizó previamente. Estas diferencias despertaron sospechas sobre la autenticidad de la imagen mostrada y el límite que no tendría la mediática.
En la secuencia veraz que también compartieron en el ciclo de América TV, se los observa a ambos muy cerca, compartiendo el momento con una gran complicidad. Lejos de cualquier gesto de incomodidad que Anderson quiso demostrar con la foto que le mostró a sus compañeros del programa de Lozano.
Al analizar el material, Latorre lanzó un comentario con tono irónico: "La amo a Evangelina, se mete sola en quilombos. Si sos inteligente sabés que habiendo 20 fotos, editás una y van a mandar las verdaderas", dijo entre carcajadas. Luego agregó que, a su entender, no hay nada de malo en haber tenido un acercamiento con alguien y sostuvo que quien había comenzado con el juego del "shippeo" entre ambos fue la propia modelo.
En medio del fuerte escándalo que se desató en las últimas horas entre Evangelina Anderson e Ian Lucas —luego de que volvieran a circular rumores sobre el vínculo que habrían mantenido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe)— apareció una nueva voz que no pasó desapercibida: la madre del cantante.
Quien se expresó, aunque de manera indirecta, fue Eliana, la mamá del joven artista. A través de sus redes sociales compartió un posteo que muchos interpretaron como una clara señal de apoyo hacia su hijo en medio del conflicto.
La mujer publicó una foto en la que se la ve abrazada a Ian sobre el escenario del estadio de Vélez Sarsfield y acompañó la imagen con un mensaje breve pero significativo, dejando en claro su respaldo en este momento de exposición pública. “Orgullosa de vos mi amor”, escribió la mamá del cantante junto al emoji de un corazón.
El gesto llega en un contexto en el que el joven manifestó su malestar por la forma en que se habló del vínculo con la modelo y por las reiteradas negativas públicas que, según él, minimizaron lo que vivieron en privado.