Termina la participación de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano: ¿Se queda gracias a Ian Lucas?
PrimiciasYa pudo acceder a gran información y, por estas horas, el futuro de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano podría dar un giro inesperado ni más ni menos que gracias a Ian Lucas. Enterate las razones.
6 mar 2026, 19:24
Evangelina Anderson es, sin dudas, uno de los personajes más buscados del momento. En medio del fuerte conflicto que se desató en las últimas horas con Ian Lucas, la modelo se convirtió en el foco de atención de los medios, que buscan su palabra para conocer su versión de los hechos, y Telefe, mientras tanto disfruta de tenerla en el canal.
En ese contexto se desarrolla su participación en Corta por Lozano (Telefe), que en un principio había sido pactada por apenas tres semanas —un total de 15 programas— debido a compromisos laborales que la modelo ya tenía previamente agendados. Por ese motivo, y de no mediar cambios de último momento, su paso por el ciclo tendría fecha de cierre el próximo viernes. Pero algo pasó en el medio: la pelea con el youtuber.
Fue así que, según pudo saber PrimiciasYa, en el canal de las pelotas estarían dispuestos a hacer todo lo posible para retenerla durante algunos meses más, impulsados tanto por su buen desempeño en el panel como por el fuerte protagonismo que adquirió durante esta semana, algo que además se vio reflejado en el rating del programa que osciló entre seis y siete puntos en horas de la tarde.
La semana que viene será clave para definir qué decisión tomará el canal y qué estrategia pondrán en marcha para intentar convencerla de que se quede un tiempo más.
Quién filtró las imágenes de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos
Evangelina Anderson volvió a referirse al escándalo por las fotos que se difundieron junto a Ian Lucas y no dudó en apuntar contra quienes, según su mirada, estuvieron detrás de la filtración. La modelo aseguró que la persona responsable de que esas imágenes llegaran a los medios tiene nombre y apellido.
De acuerdo a su versión, la aparición de las fotos no habría sido una simple casualidad. Anderson deslizó que el material habría salido desde el entorno del cantante, particularmente de su representante, Lucas Sánchez, quien también habría tenido un rol en que el tema tomara estado público. Según sostuvo, la intención habría sido instalar la historia en los medios y generar repercusión a partir de su nombre.
“Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, aseguró Anderson.
La modelo también se refirió al material que se mostró en SQP (América TV) y explicó cómo se habría tomado una de las imágenes que más repercusión generó.
“Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”.
Además, remarcó que la situación la hizo sentir incómoda y que no se sintió respetada frente a la exposición pública del tema.
"Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.
Por último, Anderson sostuvo que entiende que cada persona puede vivir las situaciones de manera distinta, pero dejó en claro su malestar por la forma en que se dio a conocer todo.