Termina la participación de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano: ¿Se queda gracias a Ian Lucas?

Quién filtró las imágenes de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos

Evangelina Anderson volvió a referirse al escándalo por las fotos que se difundieron junto a Ian Lucas y no dudó en apuntar contra quienes, según su mirada, estuvieron detrás de la filtración. La modelo aseguró que la persona responsable de que esas imágenes llegaran a los medios tiene nombre y apellido.

De acuerdo a su versión, la aparición de las fotos no habría sido una simple casualidad. Anderson deslizó que el material habría salido desde el entorno del cantante, particularmente de su representante, Lucas Sánchez, quien también habría tenido un rol en que el tema tomara estado público. Según sostuvo, la intención habría sido instalar la historia en los medios y generar repercusión a partir de su nombre.

“Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, aseguró Anderson.

La modelo también se refirió al material que se mostró en SQP (América TV) y explicó cómo se habría tomado una de las imágenes que más repercusión generó.

“Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”.

Además, remarcó que la situación la hizo sentir incómoda y que no se sintió respetada frente a la exposición pública del tema.

"Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.

Por último, Anderson sostuvo que entiende que cada persona puede vivir las situaciones de manera distinta, pero dejó en claro su malestar por la forma en que se dio a conocer todo.