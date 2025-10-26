En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Patricia Bullrich
ELECCIONES 2025

El blooper de Patricia Bullrich a la hora de votar: tuvo que volver a la urna

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza tuvo un problema inesperado a la hora de emitir su voto.

El blooper de Patricia Bullrich a la hora de votar: tuvo que volver a la urna

La candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, votó este domingo alrededor de las 14 horas en el Auditorio de La Rural, en la mesa 6407.

Leé también Fue a votar y terminó detenido: cayó en Moreno un prófugo acusado de estafas en la modalidad del "cuento del tío"
Fue a votar y terminó detenido: cayó en Moreno. 

Tras emitir su sufragio, Bullrich dialogó con la prensa y se refirió a la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete nacional. “Es una decisión del presidente, que tiene la posibilidad de hacerlo. Si la gente me acompaña, voy a asumir”, sostuvo.

Además, remarcó que el oficialismo necesita mayor gobernabilidad para avanzar con su agenda legislativa: “Queremos aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Todo eso es necesario para ordenar el país”.

Bullrich protagonizó un pequeño incidente con la boleta única: debió regresar al biombo porque había doblado el papel de forma incorrecta. “La doblé en dos y había que doblarla en tres”, dijo.}

También invitó a votar a la gente que todavía no lo hizo: “Fue un año muy cansador, hubo varias elecciones. Pero necesitamos más diputados y senadores. Esta es la elección”.

PATRICIA BULLRICH VOTÓ Y HABLÓ SOBRE SU FUTURO POLÍTCO

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 Patricia Bullrich La Libertad Avanza
Notas relacionadas
La participación es del 41% hasta las 15 y está 10 puntos por debajo de la última legislativa
"Sacame esta mierd*": un votante increpó al móvil de A24 en la escuela donde votó Milei
El consejo viral para los votantes que debutan con la Boleta Única y que sorprendió a todos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar