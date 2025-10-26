El blooper de Patricia Bullrich a la hora de votar: tuvo que volver a la urna

La candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, votó este domingo alrededor de las 14 horas en el Auditorio de La Rural, en la mesa 6407.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza tuvo un problema inesperado a la hora de emitir su voto.
Tras emitir su sufragio, Bullrich dialogó con la prensa y se refirió a la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete nacional. “Es una decisión del presidente, que tiene la posibilidad de hacerlo. Si la gente me acompaña, voy a asumir”, sostuvo.
Además, remarcó que el oficialismo necesita mayor gobernabilidad para avanzar con su agenda legislativa: “Queremos aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Todo eso es necesario para ordenar el país”.
Bullrich protagonizó un pequeño incidente con la boleta única: debió regresar al biombo porque había doblado el papel de forma incorrecta. “La doblé en dos y había que doblarla en tres”, dijo.}
También invitó a votar a la gente que todavía no lo hizo: “Fue un año muy cansador, hubo varias elecciones. Pero necesitamos más diputados y senadores. Esta es la elección”.