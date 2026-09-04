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Política
Pablo Quirno
Islas Malvinas
TRAS EL ANUNCIO DE MILEI

Quirno calificó como "una amenaza" a las petroleras que buscan operar en Malvinas

El canciller defendió las medidas anunciadas por Javier Milei y sostuvo que la Argentina debe fortalecer el valor de sus activos estratégicos. También se refirió al proyecto Sea Lion, a las posibles sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera y a la nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas.

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El canciller defendió las medidas anunciadas por Javier Milei y sostuvo que la Argentina debe fortalecer el valor de sus activos estratégicos. (Foto: archivo)

El canciller defendió las medidas anunciadas por Javier Milei y sostuvo que la Argentina debe fortalecer el valor de sus activos estratégicos. (Foto: archivo)

Pablo Quirno aseguró este viernes que las empresas petroleras extranjeras interesadas en explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas representan “una amenaza” para la Argentina y respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional del jueves. El canciller hizo estas declaraciones en Misiones, durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) , que tendrá como cierre la participación del presidente.

Leé también Quirno sobre la construcción de la base naval en Tierra del Fuego: "Argentina lo necesita hace muchísimo tiempo"
Pablo Quirno habló en A24 después de la cadena nacional de Javier Milei. (Foto: captura).

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la valorización de los activos estratégicos del país permite fortalecer la posición argentina frente a los proyectos de explotación petrolera en la zona de las islas.

“Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, aseguró.

La advertencia a las petroleras

Quirno defendió la decisión del Gobierno de establecer nuevas restricciones para las compañías que buscan extraer crudo en el área geográfica de las islas Malvinas. En ese contexto, mencionó la existencia de Vaca Muerta como una alternativa para las empresas interesadas en desarrollar actividades vinculadas con los hidrocarburos.

“Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, planteó.

El canciller se refirió así al interés de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration por avanzar con el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas. Además, afirmó que las empresas involucradas y sus proveedores ya fueron advertidos sobre eventuales sanciones. Según explicó, las medidas podrían alcanzar a un universo de unas 180 empresas distintas.

Quirno mencionó la existencia de Vaca Muerta como una alternativa para las empresas interesadas en desarrollar actividades vinculadas con los hidrocarburos. (Foto: archivo)

Quirno mencionó la existencia de Vaca Muerta como una alternativa para las empresas interesadas en desarrollar actividades vinculadas con los hidrocarburos. (Foto: archivo)

El proyecto en Tierra del Fuego

Durante su exposición, Quirno también respaldó el anuncio sobre la construcción del polo en Tierra del Fuego, una iniciativa que, según señaló, permaneció paralizada durante la gestión anterior. “El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, planteó.

El funcionario vinculó la posibilidad de avanzar con esa obra con la situación fiscal actual y defendió la continuidad de las medidas anunciadas por el Gobierno.

El reclamo por la ruta marítima

Quirno también se refirió al anuncio de una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas y dejó entrever que la Argentina planteó su posición ante Chile.

El anuncio se produjo el mismo día en que Milei visitó Santiago. En ese contexto, el canciller sostuvo que espera que las autoridades chilenas comprendan la posición argentina respecto de la asistencia logística vinculada con actividades de hidrocarburos y pesca.

“Chile va a entender la valorización que hacemos de la asistencia logística en hidrocarburo y pesca que hacen; nosotros pretendemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo”, sostuvo.

José Antonio Kast, Javier Milei y Pablo Quirno. (Foto: archivo)

José Antonio Kast, Javier Milei y Pablo Quirno. (Foto: archivo)

Al finalizar su exposición, Quirno ratificó el respaldo del Gobierno al rumbo adoptado por Milei y sostuvo que el presidente mantiene sus convicciones frente al escenario actual.

“Tratan de embarrar la cancha, pero el presidente tiene sus convicciones intactas”, dijo el canciller y completó: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.

En pocas palabras

  • Amenaza petrolera: El canciller Pablo Quirno calificó como "amenaza" a las empresas interesadas en explotar hidrocarburos en Malvinas.
  • Vaca Muerta: Se ofrece Vaca Muerta como alternativa, desincentivando a las petroleras a operar en la zona en disputa.
  • Polo en Tierra del Fuego: Se respalda la construcción del polo en Tierra del Fuego, ahora viable por espacio fiscal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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