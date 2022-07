El canillita que le negó el saludo a Mauricio Macri en Ituzaingó explicó sus motivos

Embed

"Macri estaba en la esquina y se juntó un montón de gente. Y venía caminando cuando le dije a Marisol (su esposa y voz en off que se oye en el video gritándole 'danos de comer con la que te robaste) este tipo no va a venir acá a saludarme. No voy a permitir que me salude. Y ella se lo puso a filmar porque no puede creer que camine por la calle", contó Gulone en una charla con el canal C5N.

"Cuando llega me viene a saludar como si fuera mi hermano, a besarme. Y ahí le digo 'no sos bienvenido en este kiosco'. Entonces se queda y dice dame la mano igual'. Le dije 'ni en pedo te doy la mano' y termina diciendo 'lo lamento por vos, como buen patrón de fábrica que despide a los empleados", agregó el canillita.

Más vecinos repudiaron la visita de Macri en Ituzaingó

Luego de ese episodio, Gulone recordó que también apareció otro vecino que le dijo a Macri que lo votaba si le daba de comer. "En ese momento a mi mujer se le sale la cadena y le empieza a gritar 'danos de comer con la guita que te robaste'", agregó el vecino de Ituzaingó a quien apodan Mingo y cuya compañera fue quien subió el video a su cuenta de Facebook.

En ese sentido, sostuvo "no me asombra en absoluto que un tipo como ese amenace al mejor nivel de la dictadura. Macri es un pesado de verdad", reconoció Gulone, quien recibió también el apoyo de Omar Plaini, Secretario General del sindicato de canillitas.

macri.png Vecinos de Ituzaingó increparon a Mauricio Macri: "Danos de comer con lo que te robaste"

Además, "Mingo" recordó que cerca del puesto de diarios vivía Néstor Leonardo, el fallecido cuñado del líder opositor, a quien Macri espió, aunque fue sobreseído en junio de 2016 por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

Consultado por Info Blanco Sobre Negro, sobre el motivo para no saludar al ex Presidente, el canillita manifestó que fue una "decisión política como militante", y añadió que luego del episodio lo llamó el secretario general de su gremio Omar Plaini.

"Creo que en la vida hay que tomar decisiones políticas y a la derecha se la enfrenta, no con violencia ni con falta de respeto pero cómo podes darle la mano a un tipo que nos endeudó por miles de millones de dólares por cien años, que hizo caer la actividad económica de la manera que la hicieron caer, que aumentaron la luz y el gas un mil por ciento, cómo puede ser tan caradura de salir a la calle esperando algo, ¿cree que la gente es boluda, que no tiene memoria?", reflexionó Gulone.

canillita macri.jpg El canillita que le negó el saludo a Mauricio Macri en Ituzaingó explicó sus motivos

"No me siento ningún héroe, sí sentí lo que es la viralización y ahora que la veo pienso que soy el emergente de miles de personas que no se animan a hacer lo que hice pero que deberían animarse", señaló el vecino de Ituzaingó, y agregó que si todos hicieran lo mismo "las cosas no serían como son".

Por último, Gulone se refirió a la situación económica y aseguró que "la venta está re floja y la situación económica está jodida pero se sobrevive, no se llega a fin de mes como la mayoría del pueblo argentino pero hay que bancar".

Como militante del Frente de Todos, el canillita manifestó que el espacio debe mantenerse "en unidad". "Necesitamos que se dejen de correr rumores, no puede decir que el dólar esté donde está, esto es un golpe del establishment, no jodamos".