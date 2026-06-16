El caso Adorni tensiona a los aliados del Gobierno, que buscan una definición del oficialismo

En principio, el Gobierno no tiene previsto una nueva reunión de la mesa política esta semana, ya que los operadores del gobierno ya fueron definidos, y trabajan en buscar apoyos entre los aliados. Por un lado, el ministro del Interior, Diego Santilli convocó a varios gobernadores este mismo martes a la Casa Rosada.

Por otro, el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt y Eduardo Lule Menem, negocian con los bloques aliados en Diputados y la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich en el Senado.

Fuentes de los bloques del PRO, la UCR, el MID y Provincias Unidas coincidieron en que buscan una estrategia común y presionan para que sea el Ejecutivo el que resuelva el conflicto de Adorni, y evitar así tener que definir ellos en una interpelación o votando una moción de censura.

Desde el bloque del PRO en el Senado señalaron este martes a A24.com que "por ahora no hay posición fijada", pero reiteraron que esperan que el tema sea resuelto por el propio Javier Milei. Esa postura está alineada con el duro comunicado que difundió la semana pasada el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri, que indirectamente pareció pedir la renuncia de Adorni.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señaló el PRO en un mensaje en X al que adhirieron los bloques del Senado y de Diputados.

Luego, en otro mensaje en X, el PRO le hizo un pedido al propio Milei: "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

Sin embargo, la respuesta de Milei durante el fin de semana fue ratificar una vez más al jefe de Gabinete. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales en el que se sostenía que va a salir fortalecido por sostener al jefe de Gabinete.

"Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", decía el posteo del usuario Eric Harris que Milei compartió el domingo en su cuenta de Instagram.

En tanto, desde la Casa Rosada señalaron este martes que tienen la convicción de que "la moción de censura no va a prosperar".

La indefinición de los bloques aliados

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El PRO, la UCR y el MID esperan definiciones de Milei. A esta postura se le sumaron otros aliados de LLA como Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y el santacruceño José Luis Garrido.

En los bloques dialoguistas debaten si acompañan la postura de la oposición más dura, que impulsa una moción de censura y tratar los pedidos de interpelación sobre tablas en la próxima sesión, o darle más tiempo al Ejecutivo para seguir negociando, y habilitar primero el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Los representantes del MID fueron los más duros. “Adorni podría hacerle un favor al Gobierno y no prolongar la agonía y el daño”, escribió en redes el diputado Eduardo Falcone. También fue crítico Oscar Zago, presidente del bloque de ese partido.

El PRO y la UCR buscan acordar una estrategia legislativa común sin quedar alineados con los sectores más duros del Congreso. Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo se despegaron de Adorni, pero antes de tomar una decisión reclamaron un gesto del Presidente. "Seguimos en la misma postura de la semana pasada. Estamos instando a que el Gobierno tome cartas en el asunto", dijo una fuente cercana a Ritondo a A24.com. Y agregó: "No vamos a definir la postura antes de la sesión. Faltan siete días".

Cristian Ritondo, presidente del bloque de Juntos por el Cambio

Este martes había reuniones entre los bloques dialoguistas, donde evaluaban la opción de pedir que la interpelación a Adorni y una eventual moción de censura se debata primero en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Esto podría ser beneficioso para el Gobierno, ya que ambas están presididas por legisladores de LLA: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

La oposición más dura ya presentó un pedido de sesión para el próximo jueves 23 con el objetivo de tratar una moción de censura. La iniciativa, que implica avanzar hacia la remoción de Adorni, lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

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También acompañaron Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla, del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

Juliano, uno de los impulsores de la interpelación y moción de censura, confió en que los bloques de la oposición podrían romper la mayoría que viene teniendo el Gobierno, y así conseguir quorum para la sesión especial del martes 23 en Diputados. Allí, aspiran a ponerle fecha al emplazamiento de la comisión que debe debatir los pedidos de interpelación.

En la oposición admiten que el oficialismo tiene mayoría en esa comisión y que será muy difícil que prospere la moción de censura, pero advierten que "el caso Adorni terminará a la larga resquebrajando la mayoría parlamentaria del oficialismo, como paso previo a la renovación electoral en 2027, porque toca fibras sensibles de la opinión pública y la sociedad, como fue la promesa del Gobierno de terminar con la corrupción de la vieja política".

Ahora esperan que el pedido de sesión especial sea confirmado por Martín Menem, que por estas horas se encuentra de viaje oficial en Israel.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete y habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

Como los proyectos presentados por la oposición no cuentan con dictamen de las comisiones de Diputados, los bloques de UxP, el Frente de Izquierda y otros espacios necesitarán mayorías especiales para poder discutir las iniciativas sobre tablas en el recinto.

Antes, deberán conseguir el quorum con 129 diputados sentados en sus bancas para abrir la sesión, algo que según el Gobierno por ahora no esta garantizado.

La Casa Rosada busca el apoyo de los gobernadores

Diego Santilli recibió al gobernador Leandro Zdero del Chaco en la Casa Rosada. Foto Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Diego Santilli, tenía agendadas para este martes reuniones con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Aunque desde la Casa Rosada, evitaron mencionar el conflicto por Adorni, confían en que estas negociaciones se reflejarán en los posicionamientos en el Congreso de los legisladores que responden a los respectivos mandatarios provinciales.