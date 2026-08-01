El Gobierno controlará el cumplimiento de la esencialidad educativa durante el paro docente

El mensaje de Capital Humano

Desde el Ministerio recordaron que la administración de las escuelas corresponde principalmente a las provincias, pero remarcaron que el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.

En ese sentido, exhortaron a todos los actores del sistema educativo a cumplir con la legislación vigente. "La gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es garante del derecho a la educación de la ciudadanía", señaló el comunicado.

Además, la cartera pidió a docentes, directivos y demás integrantes del sistema educativo priorizar el acceso de niños y adolescentes a las clases para brindar previsibilidad a las familias.

El lunes habrá paro docente en todo del país. (Foto: archivo)

La CGT anunció un plan de lucha, pero sin paro

Mientras CTERA ratificó la huelga nacional prevista para el lunes, los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron avanzar con un plan de lucha sin medidas de fuerza.

Entre las acciones anunciadas figuran trabajo a reglamento, la realización de clases informativas sobre la situación de la educación pública y una movilización, cuyo destino será definido entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Además, los sindicatos convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, donde brindarán detalles de las medidas adoptadas y de su posición frente al conflicto educativo.

De esta manera, mientras una parte del sindicalismo docente llevará adelante el paro nacional, los gremios nucleados en la CGT buscarán visibilizar sus reclamos mediante protestas y actividades sin interrumpir el dictado de clases.