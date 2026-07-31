El Gobierno ya ingresó el proyecto de reforma del BCRA en Diputados y convocó a reunión el lunes para iniciar su tratamiento

El objetivo del Gobierno es tener dictamen de comisiones antes del 19 de agosto, para elevar el proyecto a sesión durante el mismo mes, antes del 26 de agosto. Quieren tener la media sanción de Diputados, antes de que el presidente envíe el proyecto de Presupuesto nacional 2027, el 15 de septiembre.

El gobierno dice que tiene los votos para la reforma del Banco Central

Desde el Gobierno, el jefe de Gabiente, Diego Santilli, y el presidente de Diputados, Martín Menem, confiaron en que el proyecto de reforma anunciado por Milei cuente con los votos suficientes para ser sancionado en ambas cámaras (129 en Diputados y 37 en el Senado).

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar los 129 votos para aprobar esta iniciativa estratégica del Gobierno nacional, por lo que requiere el apoyo de 34 legisladores aliados.

Para lograrlo, el oficialismo necesita el respaldo de los 22 integrantes del interbloque Fuerzas del Cambio (12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID, 1 de Santa Cruz y 1 de Adelante Buenos Aires), además de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y parte del bloque Provincias Unidas.

El oficialismo annegocia con la oposición dialoguista cuándo se tratará la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: archivo).

Según dijo Santilli en declaraciones radiales, "este tema fue parte de las negociaciones este tiempo con los gobernadores y la mayoría de los aliados del gobierno están de acuerdo". Por eso, en la Casa Rosada confían en que los legisladores alineados con las provincias respalden la iniciativa.

Por su parte, Menem respaldó el proyecto y aseguró que un “sector importante” de la política acompañará la iniciativa, a pesar del posible rechazo del kirchnerismo y la izquierda.

En tanto, según confirmaron fuentes del gobierno, el proyecto de “grillete fiscal” que introduce la figura del shutdown o cierre parcial del Estado ante un déficit fiscal prolongado, será enviado en las próximas semanas como un proyecto de ley complementario a la reforma del BCRA.

Desde el Gobierno aclaran que para ese proyecto y los otros anunciados por Milei, como los de reforma del sistema financiero y de seguros, aún no hay fecha definida para su presentación.

Según el esquema anunciado, si el resultado fiscal permanece en desequilibrio durante varios meses consecutivos y el Congreso no lo corrige, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado y los miembros del Poder Ejecutivo y el Legislativo dejarían de percibir sus salarios.

El Senado sesiona el jueves por la Inviolabilidad de Propiedad Privada mientras espera el proyecto del BCRA

Desde el oficialismo en el Senado, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, dijo contar con el apoyo de los 37 senadores y advirtió que, en medio de la disputa política con la vicepresidenta, Victoria Villarruel -a quien hoy el jefe de Gabinete le pidió la renuncia-, "no podrán frenar" las iniciativas impulsadas por el presidente.

Bullrich dijo que tienen previsto sesionar en el Senado "de manera continua todos los jueves desde el próximo 6 de agosto" para sancionar los proyectos que habían quedado demorados desde antes de las vacaciones de invierno.

Incluyó entre las prioridades para el Senado, las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratada en la sesión del jueves 6 de agosto, y en sesiones sucesivas pretenden debatir la modificación de la ley de Salud Mental.

En Diputados buscarán sancionar en las próximas semanas, las leyes de Inocencia Fiscal II y Súper RIGI, entre otros, mientras el Ejecutivo prometió enviar otra batería de proyectos para reformar el Código Penal para penalizar la emisión de moneda por parte del BCRA, y desregular los sistemas financiero y de seguros.

El texto original de la reforma del BCRA

El texto original de la reforma de la Carta Orgánica el BCRA enviado por el Gobierno a Diputados incluye los siguientes ejes: