El Chaqueño Palavecino se metió en la pelea con el Gobierno por "la defensa del derecho de autor"

"Queremos que se revea la quita a los músicos", reclamó el folclorista, quien se mostró preocupado por el impacto de la medida en la comunidad artística.

Un reconocimiento a su trayectoria

El martes, el Chaqueño recibió un reconocimiento de la Legislatura Porteña por sus 40 años de carrera como intérprete, músico y compositor folclórico. La distinción fue impulsada por la legisladora Maia Daer, y durante el acto, el artista reflexionó sobre su camino en la música.

"Hace mucho que pisé Buenos Aires por primera vez, y no es nada fácil para un provinciano", recordó. "Era colectivero y me costaba hacer lo mío, pero le dediqué tiempo, no dormí mucho, andaba con el canto y la guitarra, y seguí adelante", expresó.