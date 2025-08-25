A24.com

SORPRESIVO

La fuerte confesión de Thiago Medina a Daniela Celis que sacudió a las redes

Daniela Celis entrevistó a su expareja Thiago Medina, con quien comparte la crianza de sus hijas, y ambos se animaron a hablar sobre el embarazo y cómo transitaron esa etapa juntos.

25 ago 2025, 22:44
daniela celis thiago medina.jpg
daniela celis thiago medina.jpg

En Patria y Familia (Luzu TV), Daniela Celis se sentó cara a cara con su expareja Thiago Medina, con quien comparte la crianza de sus hijas Laia y Aimé, y lo entrevistó. En medio de una charla íntima, el influencer dejó una declaración que llamó la atención: no desea volver a ser padre.

"¿Te gustaría volver a ser padre con otra persona?", le preguntó Pestañela, y Thiago respondió sin vueltas: “No, no, no quiero tener más hijos”.

Luego, profundizó en su decisión con una reflexión personal: “Es más, me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés eso... queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Y ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”.

En ese momento, Daniela explicó: “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”.

La influencer también reconoció el rol de Thiago durante ese proceso: “Si reconozco que me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo. Creo que por eso no...”.

Finalmente, Daniela quiso saber si esa experiencia era el único motivo detrás de su decisión. “¿Pero por eso solo no querés tener hijos?”, repreguntó. Y Thiago cerró con claridad: “No, por ahora no, tengo mis dos hijas y todavía tengo para rato... Sí, pero más adelante me gustaría adoptar”.

Daniela Celis hizo un emotivo mea culpa por la decisión que tomó con Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron durante su paso por Gran Hermano y vivieron un intenso romance dentro de la casa más famosa del país. Tras salir del reality, la relación continuó y juntos formaron una familia con la llegada de las gemelas Laia y Aimé, nacidas a fines de enero de 2024.

Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin en mayo de este año, cuando ambos confirmaron públicamente que ya no convivían. En los últimos días, una actitud de Daniela encendió la polémica en redes sociales y dejó en evidencia que el vínculo entre ellos atraviesa un momento delicado.

Cuando todo parecía indicar que la separación se había dado en buenos términos, Daniela -conocida como “Pestañela”- publicó un video en Instagram que generó revuelo. En las imágenes se la ve retirando del living un cuadro familiar en el que aparece junto a Thiago y sus hijas. “Cambios”, escribió con tono picante mientras quitaba la foto. La publicación provocó una fuerte reacción de Thiago Medina, quien se mostró molesto por la exposición pública y por involucrar a sus hijas en el conflicto.

Ante el revuelo generado, Daniela decidió hacer un mea culpa y compartió un breve video en sus historias, donde reveló que incluso Julieta Poggio -su amiga y madrina de las gemelas- la llamó para cuestionarla por su actitud. "No pasa nada, está todo bien, está todo normal en la familia", expresó la influencer. Y agregó: "Inhalamos y exhalamos. No pasa nada, no hay tal crisis. Siempre que hubo una tormenta, salió el sol. Está todo perfecto, no pasa nada. Julieta (Poggio) me llamó recién y me cagó a pedos".

