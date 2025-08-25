A24.com

ESCÁNDALO Y BRUJERÍA

Pepe Ochoa reveló que un ex Gran Hermano dejó un departamento destruido y nombres de famosos en el freezer

Pepe Ochoa contó que un ex Gran Hermano dejó un departamento en pésimas condiciones y realizó un extraño ritual que involucró a dos figuras del espectáculo, cuyos nombres aparecieron congelados en el freezer.

25 ago 2025, 21:47
pepe ochoa
pepe ochoa

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una insólita situación protagonizada por exparticipante de Gran Hermano. Según contó el panelista, el famoso habría dejado un departamento en pésimas condiciones y, como si fuera poco, congeló los nombres de dos figuras del espectáculo en el freezer.

"El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich", confirmó Ochoa, generando revuelo en el estudio.

El panelista continuó con más detalles sobre el extraño ritual: "Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo tan grave para que lo congele".

Tras algunas especulaciones por parte de las angelitas, Ochoa reveló finalmente los nombres: los “congelados” eran Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara.

Acto seguido, mostró las imágenes de los papeles encontrados en el freezer: "Juliana 'Furia' Scaglione, atada y estancada" y "Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás".

Emma Vich contó la verdadera causa de su pelea con Furia después de Gran Hermano

Emma Vich y Juliana “Furia” Scaglione parecían haber construido una de las amistades más fuertes dentro de la última edición de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, una vez finalizado el reality, los exjugadores tomaron caminos separados y el motivo de su distanciamiento quedó envuelto en misterio.

En las últimas horas, el cordobés decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre lo ocurrido. En una entrevista con El ejército de la mañana (Bondi Live), Emma fue claro y directo. “Con Furia estoy con la mejor. Ella está con otra onda, y yo esto en otra. No coincidimos. Esa es la verdad. Por ahí a ella no le gusta que yo me junte con gente que no es amiga de ella”, explicó sin rodeos.

Además, lanzó una frase contundente que dejó en evidencia su postura: “Y de mí no es dueño nadie. Yo puedo hacer lo que se me cante el orto. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera“. En ese momento, desde el stream le recordaron una supuesta amenaza que había hecho contra Juliana, en la que aseguraba tener chats comprometedores.

La respuesta de Emma fue inmediata: “No, no voy a mostrar nada. ¡Qué chats, chicos!. Nada que tenga que ver que la impliquen en nada. No, no, no. No se sientan con el culo sucio. ¿Qué onda? Si sos amigo de alguien, sos amigo de alguien y punto”, dijo, visiblemente incómodo.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre lo que considera actitudes inmaduras: “No podés dejarte de juntar o enojarte con una persona porque tiene amistades con gente que vos no querés o cosas así. A mí ya me cansan esas boludeces y creo que ya estamos grandes”, concluyó con firmeza.

