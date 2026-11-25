Desde el Gobierno porteño explicaron que la decisión de retirar la estructura del café responde a una necesidad vinculada con obras de movilidad. Sin embargo, reconocieron que la forma en que se llevó adelante el operativo fue incorrecta y que se produjeron situaciones que tendrían que haberse evitado.

La postura del Gobierno porteño

En su explicación, la administración de la Ciudad sostuvo que la política de ordenamiento urbano tiene como objetivos proteger a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que lo ocurrido durante el procedimiento en Caballito no representa los principios que buscan promover desde el área.

También admitieron que la intervención generó situaciones que no deberían haberse producido, especialmente por la presencia de clientes en el sector donde se realizaba el operativo.