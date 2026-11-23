Precisamente, la principal senadora del oficialismo es la responsable de lograr el apoyo de los senadores que responden a gobernadores aliados. Como parte de la búsqueda de acuerdos, la semana pasa, el Gobierno retiró del proyecto de reforma a la ley electoral la posibilidad de tener listas colectoras para las elecciones presidenciales.

Esta "súper semana" tiene un condimento previo: el miércoles, el jefe de Gabinete, Santiago Santilli, brindará su primer informe en la cámara de Senadores.

"Superjueves" en el Congreso

El Gobierno sigue negociando con los diputados de partidos "aliados", como el PRO y con los representantes de los gobernadores peronistas que son "dialoguistas". De estas negociaciones - el sector "político" de LLA esta bajo el comando de Karina Milei - dependen dos cuestiones que van de la mano. Primero, obtener el quórum necesario para que haya sesión de Diputados el próximo jueves.

Luego, mantener ese número - a la hora de votar - para que el Presupuesto 2027 quede aprobado en la Cámara baja. Para lograr un despacho favorable en la comisión respectiva, hubo que aceptar los reclamos por la demorada - por las idas y vueltas - situación del dinero presupuestado para el tema de la discapacidad.

Así se salvó el proyecto de presupuesto en la comisión y está en condiciones de ser tratado el próximo jueves en el recinto. El proyecto plantea un crecimiento de 4 puntos para el año próximo (en términos del PBI) . En su último informe, el Fondo Monetario Internacional recalculó al 2,1% el crecimiento del PBI argentino para este año y prevé un 3,5% para el año 2027.

En cuanto a la inflación, para el año próximo, el proyecto que se analizará el jueves prevé un valor del 21,1%. En lo que va de 2026, el INDEC marcó para el período enero-octubre 26,3%, cuando el presupuesto para este año (votado el año pasado) marcaba un 10,1% y obligó a una extensión presupuestaria publicada el pasado 19 de noviembre.

Si los votos están, el próximo jueves habrá - como es costumbre - una sesión de muchas horas para tratar el presupuesto en Diputados.

Suspensión de las PASO en el Senado y el presupuesto en Diputados. (foto: A24.com)

Senado: la ley electoral y la suspensión de las PASO

Es el otro gran tema para el Gobierno porque de eso depende en gran parte el desarrollo de la campaña electoral y los comicios en 2027. El Gobierno quiere repetir lo que sucedió el año pasado: la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Abiertas.

El Gobierno no quiere que se realicen. La candidatura para la reelección de Javier Milei ya está lanzada y para el oficialismo no tiene sentido una primaria. Pero en la oposición principal, el panorama es diferente. Si las diferencias internas dentro del kirchnerismo - en particular - y del justicialismo - en general - no se resuelven por un acuerdo y no hay PASO, queda una disyuntiva compleja como sería ir con listas diferentes.

Los gobernadores aliados le darían los votos necesarios para que la sesión del jueves se realice. Fue clave desarmar la chance de las colectoras en la ley electoral. Pero el recuento de votos, hasta el jueves sigue a cada instante. Patricia Bullrich es la responsable de conseguir las voluntades necesarias para que haya sesión y las PASO de 2027 se suspendan.