Entre los principales ejes del informe estuvieron el ordenamiento del Estado y la defensa del rumbo económico. Además, los legisladores plantearon interrogantes sobre el crecimiento dispar entre los sectores productivos, la pérdida de puestos de trabajo y los niveles de pobreza.

Santilli cuestionó la herencia recibida por Milei

En el inicio de su exposición, el jefe de Gabinete presentó un diagnóstico crítico de la situación económica, financiera y social que, según sostuvo, recibió el Gobierno libertario en diciembre de 2023.

"Lo que recibió el presidente Milei era un caos", aseguró Santilli ante los senadores. Y agregó que "la brecha cambiaria era del 200% y la economía hacía 10 años que no crecía".

El funcionario también cuestionó el funcionamiento de las organizaciones sociales durante el gobierno anterior y sostuvo que "los piqueteros eran los dueños de la vida y había gerentes de la pobreza".

En la misma línea, hizo referencia a las dificultades que atravesaba la Argentina en distintos sectores. "Éramos el hazmerreír del mundo", aseguró y afirmó que "fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó", afirmó.

La presentación marcó la primera intervención parlamentaria de Santilli desde que asumió como jefe de Gabinete. (Foto: archivo)

Otro de los pasajes centrales del informe estuvo dedicado a describir el estado del país antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en plena debacle, un país que había dejado de creer en sí mismo, un país en coma farmacológico", expresó el jefe de Gabinete.

A partir de ese diagnóstico, defendió los resultados que atribuyó a la actual administración y destacó la velocidad de las transformaciones impulsadas desde el comienzo de la gestión libertaria.

"Milei logró en dos años lo que a otros les llevó diez o veinte, por eso el mundo todavía se sorprende. Por eso el presidente hoy es un líder mundial", manifestó.

La defensa de Milei y el mensaje sobre la reelección

En otro tramo de su presentación, el funcionario apuntó directamente contra los sectores de la oposición que pronosticaban que el Gobierno libertario no lograría completar su mandato. "No se cayó a los seis meses y hoy va por la reelección", remarcó.

La frase sintetizó uno de los ejes políticos de su exposición, que combinó críticas al kirchnerismo, una defensa de las decisiones adoptadas por Milei y una reivindicación de la continuidad del proyecto oficialista.

El jefe de Gabinete también enumeró las distintas áreas que, según sostuvo, atravesaban situaciones de emergencia cuando Milei asumió la Presidencia. Entre ellas, mencionó la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional y sanitaria, entre otras.

"¿De qué Estado presente me hablan? Esa era una mentira", aseveró.

En ese marco, aseguró que "estamos en un momento bisagra de la historia argentina" y que "el próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás".

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