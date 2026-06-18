El contratista de Adorni habló en exclusiva con A24 y ratificó que recibió US$ 245.000: "Nunca dejé de hablar con él"

Sobre los US$ 245 mil que recibió como pago por su trabajo, reiteró que entregó "toda la documentación a la Justicia" y afirmó que fue él mismo quien reconoció la cifra en la fiscalía. Respecto a la documentación entregada, señaló que se trata de "una especie de administración de la obra de las cosas que se hicieron y se llegó a un recuento y se llegó a ese número". "Fue lo que se entregó a la Justicia. Está más que rastrillado, se entregó hace un mes y medio”, manifestó.

Según el contratista, "es muy normal en una persona que está haciendo una remodelación que se manejen esos valores".

Tabar confió que le pasó un presupuesto inicial a Adorni sobre el cual "se fueron agregando cosas" y contó que como en la obra intervinieron proveedores trató de "oficiar un poquito mejor la parte administrativa". "Gracias a dios fue así", agradeció después de señalar que no suele ser "prolijo" con esos datos.

"Se entregó una planilla de administración de los gastos que se manejaron dentro de la obra y ahí esta detallado cada pago que se realizó tanto de gente que perteneció a la obra y proveedores que se le fueron a pagar cosas y gastos que nos realizó a nosotros”, agregó.

Las compras de Adorni mediante su secretaria

En cuanto a la información que trascendió este jueves de que Adorni realizó una compra por $8 millones a nombre de su secretaria, cuando era vocero presidencial, Tabar afirmó que estaba al tanto que el tema salió a la luz por "una factura que se encontró en mi teléfono" aunque dijo no recordar esa documentación.

Respecto a la declaración, planteó: "Considero que no me corresponde hablar sobre eso porque puedo entorpecer el funcionamiento de la Justicia. No quiero entrometerme en cosas que no me corresponden”.

Consultado sobre la posibilidad de que Adorni utilizara esa modalidad para la compra de otros materiales, Tabar indicó que "no tengo conocimiento si la familia Adorni ya tenía" las cosas o "las compró".

El contacto con Adorni

Según consta en la causa, Adorni contactó al contratista y le ofreció asesoramiento legal para declarar en la causa. El contratista alegó que "nunca dejé de hablar con él". "Para la gente o los medios, la obra se terminó en junio o julio y yo seguí en contacto con él porque siempre había cosas para mejorar" en la vivienda de Indio Cuá, precisó.

Al respecto, amplió: "No es que yo no hablé durante ocho meses y esa semana hablé", y remarcó que Adorni "siguió en contacto" con él durante ese tiempo.

En cuanto a la declaración que brindó ante la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, remarcó que se sintió "muy mal" porque "sabía que iba a afectar" a Adorni. Luego planteó que de dónde salieron los fondos con el que el funcionario le pagó por la obra "es un tema que no tiene nada que ver conmigo".

La intimación por parte de ARCA

El contratista fue intimado este jueves por ARCA para que presente documentación sobre sus ingresos, actividad económica y evolución patrimonial entre 2024 y 2025, período en el que Tabar trabajó en la refacción de la propiedad de Adorni.

"Soy una persona autónoma hace más de 25 años y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones de cosas que hay que acomodar", advirtió sobre su situación frente al ente recaudador.

En ese sentido, planteó que luego de que fuera llamado a declarar intuía era "una de las posibilidades que podía llegar a ocurrir". "Como ciudadano, contribuyente, me tengo que hacer cargo y arreglar", sostuvo.