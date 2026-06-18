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ENTREVISTA

El contratista de Adorni habló en exclusiva con A24 y ratificó que recibió US$ 245.000: "Nunca dejé de hablar con él"

El contratista ratificó el monto que cobró por los trabajos realizados en la casa de Indio Cuá, explicó cómo se confeccionó la documentación entregada a la fiscalía y reveló que siguió en contacto con Manuel Adorni después de terminada la obra.

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Matías Tabar habló por primera vez en televisión sobre la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).

Matías Tabar habló por primera vez en televisión sobre la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).

El contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que recibió US$ 245 mil por parte de Manuel Adorni para realizar refacciones en su casa del country de Indio Cuá, ratificó que recibió ese dinero por parte del jefe de Gabinete y confió que después de la finalización de la obra siguió "en contacto" con el funcionario. Además, contó cómo es su situación actual con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que lo intimó en las últimas horas.

Leé también Exclusivo, el contenido del audio "bombita" de Manuel Adorni al contratista Tabar
La Justicia abrirá el próximo miércoles el celular de Tabar, que fue entregado junto con la contraseña para ser peritado. (Foto: A24).

Tabar rompió el silencio y por primera vez brindó una entrevista televisiva al programa WiFi de A24 sobre su testimonio en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Primero, se refirió a cómo empezó a trabajar para Adorni: "Lo declaré en la fiscalía cuando me citaron. Como cualquier cliente normal que te contacta para realizar una refacción, embellecer un poco la casa, pintar. Cosas normales”, dijo.

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En esa línea, indicó que Adorni "no demolió la casa" de Indio Cuá aunque reconoció que "sí se trabajó" para su refacción. "Fue la documentación que se entregó en las cosas que se hicieron. No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original en el que estaba declarado en la municipalidad", explicó.

Sobre los US$ 245 mil que recibió como pago por su trabajo, reiteró que entregó "toda la documentación a la Justicia" y afirmó que fue él mismo quien reconoció la cifra en la fiscalía. Respecto a la documentación entregada, señaló que se trata de "una especie de administración de la obra de las cosas que se hicieron y se llegó a un recuento y se llegó a ese número". "Fue lo que se entregó a la Justicia. Está más que rastrillado, se entregó hace un mes y medio”, manifestó.

Según el contratista, "es muy normal en una persona que está haciendo una remodelación que se manejen esos valores".

Tabar confió que le pasó un presupuesto inicial a Adorni sobre el cual "se fueron agregando cosas" y contó que como en la obra intervinieron proveedores trató de "oficiar un poquito mejor la parte administrativa". "Gracias a dios fue así", agradeció después de señalar que no suele ser "prolijo" con esos datos.

"Se entregó una planilla de administración de los gastos que se manejaron dentro de la obra y ahí esta detallado cada pago que se realizó tanto de gente que perteneció a la obra y proveedores que se le fueron a pagar cosas y gastos que nos realizó a nosotros”, agregó.

Las compras de Adorni mediante su secretaria

En cuanto a la información que trascendió este jueves de que Adorni realizó una compra por $8 millones a nombre de su secretaria, cuando era vocero presidencial, Tabar afirmó que estaba al tanto que el tema salió a la luz por "una factura que se encontró en mi teléfono" aunque dijo no recordar esa documentación.

Respecto a la declaración, planteó: "Considero que no me corresponde hablar sobre eso porque puedo entorpecer el funcionamiento de la Justicia. No quiero entrometerme en cosas que no me corresponden”.

Consultado sobre la posibilidad de que Adorni utilizara esa modalidad para la compra de otros materiales, Tabar indicó que "no tengo conocimiento si la familia Adorni ya tenía" las cosas o "las compró".

El contacto con Adorni

Según consta en la causa, Adorni contactó al contratista y le ofreció asesoramiento legal para declarar en la causa. El contratista alegó que "nunca dejé de hablar con él". "Para la gente o los medios, la obra se terminó en junio o julio y yo seguí en contacto con él porque siempre había cosas para mejorar" en la vivienda de Indio Cuá, precisó.

Al respecto, amplió: "No es que yo no hablé durante ocho meses y esa semana hablé", y remarcó que Adorni "siguió en contacto" con él durante ese tiempo.

En cuanto a la declaración que brindó ante la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, remarcó que se sintió "muy mal" porque "sabía que iba a afectar" a Adorni. Luego planteó que de dónde salieron los fondos con el que el funcionario le pagó por la obra "es un tema que no tiene nada que ver conmigo".

La intimación por parte de ARCA

El contratista fue intimado este jueves por ARCA para que presente documentación sobre sus ingresos, actividad económica y evolución patrimonial entre 2024 y 2025, período en el que Tabar trabajó en la refacción de la propiedad de Adorni.

"Soy una persona autónoma hace más de 25 años y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones de cosas que hay que acomodar", advirtió sobre su situación frente al ente recaudador.

En ese sentido, planteó que luego de que fuera llamado a declarar intuía era "una de las posibilidades que podía llegar a ocurrir". "Como ciudadano, contribuyente, me tengo que hacer cargo y arreglar", sostuvo.

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