El Senado pospuso hasta la semana que viene la sesión que podía derivar en una interpelación a Adorni

Sin embargo, la suspensión no modificó el escenario de fondo. La discusión podría reactivarse el próximo 25 de junio, cuando los sectores opositores buscarían aprobar una interpelación al jefe de Gabinete para que dé explicaciones antes de su informe de gestión previsto para el 2 de julio. En ese contexto, Adorni también podría enfrentar una eventual moción de censura si sus respuestas no conforman a la mayoría de los bloques.

El "acuerdo" según Bullrich y el "tiempo" hasta el próximo 25 de junio

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó a la salida de la reunión de labor parlamentaria que "mañana no va a haber sesión", pero que "el día 25" sí la habrá. "Los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados, con otros temas", anticipó sobre lo que ocurrirá el próximo jueves 25 de junio.

La ex ministra de Seguridad explicó en declaraciones a A24 que "si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación, y eso podría llevar o no, a una moción de censura" que podría destituir al jefe de Gabinete.

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Bullrich interpretó que la postergación de la sesión "fue un acuerdo" que se "aprobó por todos los bloques", del que, inclusive, participó "la oposición kirchnerista" para "dar esta semana, dar este tiempo".

"Nosotros acá somos minoría, somos 21. No tenemos fuerza suficiente para imponer los temas", indicó sobre la imposibilidad que tiene el oficialismo para detener el pedido de interpelación que involucra a la oposición más dura como a los aliados.

Respecto al sostenimiento del presidente Javier Milei de Adorni en su cargo, la ex ministra analizó que "él considera que no hay una razón, que no mintió y que dio una explicación razonable".

"Esto no da para más", dijo el presidente del bloque del PRO en el Senado

El jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, explicó el alcance de la reunión de labor parlamentaria. En una entrevista con A24, el legislador afirmó: "Nos pusimos de acuerdo en la sesión próxima, en los pedidos de interpelación que existen y que se van a presentar de acá a la semana que viene, hacer la interpelación y el pedido de censura. Una vez que se aprueba el pedido de interpelación, el jefe de Gabinete va a tener siete días para presentarse al Senado, que caería el 2 de julio".

Respecto al compromiso asumido por el propio Adorni de ir a presentar su informe de gestión el 2 de julio ante la Cámara alta, Goerling indicó que "son dos cosas distintas" y sostuvo que "el 2 de julio era el pedido para rendir el informe de gestión ahora es otro pedido: el de interpelación".

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En ese sentido, subrayó que Adorni "debería" ir al Congreso ante el pedido de interpelación porque así lo marca la Constitución. "Si no viene va a ser otro papelón más de este jefe de Gabinete y del Gobierno", respondió ante la consulta del periodista Eduardo Feinmann.

En cuanto a la polémica que envuelve a Adorni tras la presentación de su declaración jurada en el medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra, Goerling manifestó: "Esto no da para más".

Sobre la posibilidad de que el poder legislativo interpele a Adorni, el senador del PRO afirmó que "es la primera vez que se va a aplicar el procedimiento" y señaló que "va a ser inédito". "Es de una gravedad institucional", insistió sobre la situación del funcionario libertario.

Además explicó que para que se apruebe la interpelación de Adorni, el Senado necesita reunir una mayoría absoluta de 37 miembros más allá de los presentes. También agregó que la misma situación se plantearía luego en la Cámara de Diputados, donde la mayoría absoluta del cuerpo es de 129 legisladores.