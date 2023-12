El contrato firmado por el Presidente Javier Milei con la sociedad

Interpretación

Se supone que quien ganó la elección fue porque interpretó mejor las demandas ciudadanas, pudo traducir el humor social y recibió el apoyo mayoritario de la sociedad.

En la conversión de candidato a presidente, quien asume puede marcar ciertas prioridades e incluso ordenar la estrategia de gobierno, lo que no puede es incumplir con la base del pacto asumido.

Menem prometió revolución productiva pero lo central fue la estabilidad, por eso es clave decodificar la demanda latente de reclamo ciudadano.

Kirchner, recuperó el rol de la política y del Estado como herramientas para contener la enorme crisis social recibida en 2001

Macri prometió un nuevo modo de hacer las cosas con un esquema corporativo y un equipo empresarial que no consiguió los resultados económicos establecidos

Alberto, se diluyó post pandemia porque no supo, no quiso o no pudo marcar un rumbo, ni encender la economía, ni bajar la inflación, ni contener al Kirchnerismo como tampoco quien termine con la grieta.

Las demandas

Milei llega al gobierno principalmente porque supo interpretar el enojo ciudadano y el hartazgo social con el oficialismo a la vez que se encontró con un JxC roto en todas las dimensiones relevantes.

El presidente tiene la compleja tarea de interpretar las demandas ciudadanas, incluso habiendo expuesto muchas de las propuestas de modo claro (otras con contradicciones). Pero, sobre todo, con un alto porcentaje del voto interesado en castigar al gobierno saliente.

Traducir el sufragio siempre es mejor porque enfrenta a los equipos de trabajo con la verdad y ahuyenta el pensamiento mágico que muchas veces nos expone al peor escenario.

Las cláusulas asumidas

El presidente tendrá varios desafíos y muchos riesgos.

Para resumir algunas cláusulas:

La cláusula 1: Conseguir hacer las cosas de un modo diferente a los políticos

La cláusula 2: Castigar a “la casta” reduciendo sus privilegios

La cláusula 3: Recortar el gasto político con motosierra, incluso subsidios y gastos innecesarios (El ajuste lo paga la política, no la gente)

La cláusula 4: Reformar el Estado, achicarlo y mucho

La cláusula 5: Bajar la inflación

La cláusula 6: Ordenar el espacio público

Cláusulas 7 a la 90: No importan

Conclusiones

Milei tendrá decisiones difíciles que tomar en un contexto de debilidad política muy distante del 55% de los votos que lo hicieron presidente

El mercado corre por una vía paralela, se juegan partidas simultaneas de un ajedrez nuevo, en un contexto inestable y con bombas que desactivar

Un primer análisis indica que es mucho para un solo ser humano, pero como ya sabemos, en Argentina todo puede pasar.