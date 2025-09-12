En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
UBA
DISCUSIÓN POR EL VETO PRESIDENCIAL

El cruce entre funcionarios del Gobierno y de la UBA por el bloqueo de la web: "Voy a pedir el allanamiento de..."

Un fuerte cruce se dio entre Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y Matías Ruíz, subsecretario de Hacienda de la UBA, por el bloqueo del acceso al campus virtual durante el paro de docentes y no docentes de este viernes.

Un fuerte cruce entre el subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez, y del subsecretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Matías Ruiz, se vivió esta tarde en una entrevista de A24. El funcionario nacional reclamó la decisión de la casa de estudios de bloquear el acceso de los alumnos a los campus virtuales en medio de una medida gremial. "Voy a pedir el allanamiento de los servidores porque quiero saber quién dio la orden de bloquear los usuarios de los alumnos", reclamó Álvarez.

En un intenso debate, el funcionario de la administración nacional se refirió a la denuncia que presentarán en la Justicia contra las autoridades de la UBA luego de que la casa de estudio decidiera, como medida para acompañar el paro de docentes y no docentes que se llevó a cabo este viernes, poner un cartel de "No al veto" en la página de la universidad, lo que impidió el acceso, entre otros servicios, al campus virtual en donde se encuentra el material de estudio.

"Voy a pedir el allanamiento de los servidores porque quiero saber quién dio la orden de bloquear los usuarios de los alumnos", le reclamó Álvarez a Ruiz y lanzó: "Andá borrando las cosas porque se te va a poner complicado". A lo que el funcionario de la UBA, respondió: "Me amenazaste al aire".

Álvarez le recriminó a Ruíz que con la acción de evitar el funcionamiento normal de la página web "violaste el derecho de los alumnos a la educación". Al respecto, confió que esta mañana se enteró por "cientos alumnos" que le "enviaban las capturas del aula virtual" a la que no podían acceder.

Por su parte, Ruíz explicó que "hoy la Universidad de Buenos Aires está teniendo una medida de fuerza de sus docentes y no docentes" y detalló que a la página se subió un "comunicado que firmó el rector, los decanos" y resto de funcionarios. Además, aclaró que los "trabajadores de la universidad" son los que gestionan el sitio web. Además, remarcó sobre la medida de fuerza: "No queremos que haya paro en las universidades, pero para eso tenemos que resolver los problemas".

En ese sentido, denunció un "recorte real del 35%" en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y afirmó que la casa de estudios atraviesa el presente con "extrema preocupación, extrema criticidad. "Corre peligro la universidad", alertó.

En ese momento, Álvarez lo interrumpió y retrucó: "¡Cómo va a correr peligro si tenés el presupuesto aprobado de acá a fin de año!". Al mismo tiempo, reconoció que "obviamente hay un retraso asalarial que nosotros no negamos pero ese es un esfuerzo que está haciendo todo el sector público". "Nosotros tenemos congelados los salarios desde que asumimos, ¿pueden decir lo mismo los rectores?", lanzó y reciminó que "se autoasignan los aumentos". "Puedo decir que tenemos un rector que gana 18 millones de pesos", acusó.

Respecto a los gastos en las universidades, Álvarez le dijo a Ruíz: "No tenemos conocimiento porque ustedes no se dejan auditar". A lo que el funcionario de la UBA, respondió: "Hay auditorías en más de 30 universidades", al exponer una lista de casas de estudios en las que se llevaron adelante esos controles.

Álvarez, además, precisó que la denuncia que llevará adelante el Gobierno será por el presunto delito de "falta de los deberes de funcionario público" contra las autoridades de la UBA, a quienes excluyó del derecho a huelga. "Le pedimos al juez que cesen con la medida", exhortó.

