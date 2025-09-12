El cruce entre funcionarios del Gobierno y de la UBA por el bloqueo de la web: "Voy a pedir el allanamiento de..."

Álvarez le recriminó a Ruíz que con la acción de evitar el funcionamiento normal de la página web "violaste el derecho de los alumnos a la educación". Al respecto, confió que esta mañana se enteró por "cientos alumnos" que le "enviaban las capturas del aula virtual" a la que no podían acceder.

Por su parte, Ruíz explicó que "hoy la Universidad de Buenos Aires está teniendo una medida de fuerza de sus docentes y no docentes" y detalló que a la página se subió un "comunicado que firmó el rector, los decanos" y resto de funcionarios. Además, aclaró que los "trabajadores de la universidad" son los que gestionan el sitio web. Además, remarcó sobre la medida de fuerza: "No queremos que haya paro en las universidades, pero para eso tenemos que resolver los problemas".

En ese sentido, denunció un "recorte real del 35%" en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y afirmó que la casa de estudios atraviesa el presente con "extrema preocupación, extrema criticidad. "Corre peligro la universidad", alertó.

En ese momento, Álvarez lo interrumpió y retrucó: "¡Cómo va a correr peligro si tenés el presupuesto aprobado de acá a fin de año!". Al mismo tiempo, reconoció que "obviamente hay un retraso asalarial que nosotros no negamos pero ese es un esfuerzo que está haciendo todo el sector público". "Nosotros tenemos congelados los salarios desde que asumimos, ¿pueden decir lo mismo los rectores?", lanzó y reciminó que "se autoasignan los aumentos". "Puedo decir que tenemos un rector que gana 18 millones de pesos", acusó.

Respecto a los gastos en las universidades, Álvarez le dijo a Ruíz: "No tenemos conocimiento porque ustedes no se dejan auditar". A lo que el funcionario de la UBA, respondió: "Hay auditorías en más de 30 universidades", al exponer una lista de casas de estudios en las que se llevaron adelante esos controles.

Álvarez, además, precisó que la denuncia que llevará adelante el Gobierno será por el presunto delito de "falta de los deberes de funcionario público" contra las autoridades de la UBA, a quienes excluyó del derecho a huelga. "Le pedimos al juez que cesen con la medida", exhortó.