Gobernadores de Provincias Unidas reclamaron al Gobierno por el veto a los ATN: "Necesitamos una macroeconomía con la gente adentro"

Pullaro: "Venimos de la provincia invencible de Santa Fe"

El mandatario santafesino dijo que se sumaba al grupo denominado "Provincias Unidas" desde Santa Fe en una coincidencia de objetivos entre peronistas, radicales y del PRO. Según Pullaro, no se trata de una coincidencia meramente para este tiempo electoral: "Tenemos diferentes ideologías, pero coincidimos en un proyecto a futuro que busca poder dar solución a los problemas de la gente".

Por su parte, el gobernador jujeño adelantó la postura del grupo, que tiene a dos de las provincias más importantes por población y economía del país, en lo que será la semana que viene la discusión parlamentaria para rechazar el veto de Milei a los ATN. “Vamos a trabajar para sostener la ley [de los ATN] y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”, dijo Sadir.

Valdés, el mandatario correntino, fue crítico con los encuentros que luego se quedan en la mera formalidad con los funcionarios de la Rosada: “No estamos acá para recibir un aporte del tesoro nacional ni una obra. Este es un proyecto de país. Si el Gobierno quiere una foto, que busque una foto el 9 de julio, que está buena y hay muchos gobernadores. Pero si nos llaman para una foto, este no es el camino".

También se escuchó un mensaje en el mismo sentido del gobernador Torres de Chubut (ausente con aviso). Schiaretti, exgobernador cordobés y candidato a diputado definió los principios de esta nueva agrupación frente al gobierno libertario: "El equilibrio fiscal está bien, pero lo importante es la gestión de gobierno. Y esto es lo que falta, es lo que no vemos".