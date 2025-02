El descargo grabado de Jonatan Viale: "No tuve firmeza para mandar a la m... a Santiago Caputo"

Jonatan Viale.jpg Jonatan Viale durante la entrevista con el Presidente.

Asimismo, afirmó: "Les puedo asegurar que nunca jamás en la vida cobre un mango de ningún gobierno, tuve oportunidad y las rechace todas".

Sobre la entrevista a Javier Milei y la interrupción de Santiago Caputo

Durante su extensa editorial, Viale explicó qué pasó en la entrevista con Javier Milei: después de una hora de diálogo con el Presidente, "donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso “Libra”", durante la última pregunta, "se metió Santiago Caputo", indicó.

"¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa", dijo y apuntó contra el asesor presidencial: "¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei".

Asimsimo, Viale reconoció que aceptó eliminar esa parte de la nota: "¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué". Y se excusó con que "tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda".

Embed Fragmento que se filtró de la nota.

"Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre", señaló y dijo que "todo el fin de semana estuve con miedo de que la entrevista se cayera" por el escándalo del “Libra Gate”.

Viale defendió el proyecto del Gobierno nacional

En ese sentido, Viale marcó que no quiso "proteger al Presidente" pero quiere que "esto salga bien", en referencia al plan del Gobierno. "Estoy seguro de que esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante", expresó.

"Creo que estamos ante una nueva oportunidad de cambio absolutamente histórica. ¿Confío en Milei? A veces sí. A veces no. A veces me gusta. A veces no me gusta. Me gusta cuando habla de economía. Me gusta cuando baja la inflación. Me gusta cuando corta los curros. Me gusta cuando se enoja con la casta. Me gusta cuando se indigna con los chorros", enumeró.

Y continuó: "No me gusta cuando insulta. No me gusta cuando lo pone a Scioli. No me gusta cuando dice que todos los periodistas somos una mierda. No me gusta cuando deja entrar estafadores en la Casa de Gobierno que le roban la plata a la gente".

"No tuve la firmeza de echar a Santiago Caputo"

"Ayer había sido una entrevista muy interesante y se cagó al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo", afirmó el periodista.

Y advirtió que "el Presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas".

También se refirió a las críticas de colegas y políticos que se escucharon a lo largo del día: "No me siento ni mejor ni peor periodista por la runfla de catadores de periodismo que hay en la Argentina. Yo estoy bien parado porque mis hijos y mi familia y mis amigos me bancan".