Las duras críticas de Eduardo Feinmann y Luis Novaresio a Jonatan Viale tras el crudo de su entrevista a Milei

Ese momento se volvió viral en las redes sociales, donde se replicaron duras críticas contra dicha señal del noticias y el periodista Jonatan Viale.

Al aire en su programa en Radio Mitre, Eduardo Feinmann fue tajante con su mirada sobre lo que sucedió. "Es una vergüenza, es una vergüenza que lo que trascendió, la verdad es vergonzoso lo del periodista. Es una vergüenza que internacionalmente trascienda esto", advirtió.

Luis Novaresio en A24 señaló que cuando él entrevistó a Cristina Kirchner para Infobae la única condición que exigió fue hacer la nota en vivo y remarcó: "No tuve ningún condicionamiento para preguntar”.

En una nota con Intrusos, Baby Etchecopar también fue contundente. "Te voy a dar mi punto de vista mío, el personal. Yo creo que esto le viene muy bien al presidente para bajarse del pony y también le viene bien a los periodistas para darse cuenta de que ser allegado al presidente no nos brinda (un beneficio), al contrario, se nos usa", expresó.

Y concluyó: "Creo que en esa nota el presidente quedó peor que si no la hubiera dado. Los presidentes se juzgan por lo que hacen no por lo que explican. No hace falta hacerle notas. No me gustan muchas cosas, como la payasada de Yuyito (González). Todas esas cosas no me importan. Este conventillo no me importa. Creo que se tienen que rodear de mejor gente".

La drástica decisión que habría tomado TN por el error que cometieron con la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

El periodista Jonatan Viale entrevistó en su ciclo ¿La Ves? al presidente Javier Milei en la Casa Rosada luego del escándalo por la memecoin $Libra, que el mandatario promocionó en su cuenta de X.

El reportaje estuvo grabado y salió al aire en TN. Pocos minutos después de su emisión se desató una situación de tensión en la redacción del canal de Constitución.

¿El motivo? En las redes de la señal compartieron el material sin editar de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

En el material crudo de la nota se podía ver la intervención de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente, interrumpiendo la charla. Enseguida, se encendieron las alarmas en TN para dar con el responsable en subir el video completo sin editar.

Según pudo saber PrimiciasYa, en TN algunos dicen que la persona encargado de subir el video a YouTube fue echado; otros, que renunció.

El video sin editar no tardó en hacerse viral. El asunto generó un enrome revuelo en las redes sociales, donde se replicaron duros comentarios sobre la intervención de Santiago Caputo en la entrevista y la reacción de Jonatan Viale en ese momento.