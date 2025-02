Javier Milei se defendió luego de su posteo sobre $LIBRA: "No tengo nada que esconder"

"Para el segundo trimestre, la economía va a estar creciendo por lo menos 7% y la inflación va a estar en 1%", adelantó.

Javier Milei habló sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

El viernes por la noche, el mandatario publicó en su cuenta de X la sigla $LIBRA, lo que disparó el valor del token a niveles récord. En apenas una hora, su capitalización de mercado alcanzó los 4.500 millones de dólares, pero poco después sufrió un colapso abrupto cuando se registraron retiros millonarios desde pocas billeteras digitales que concentraban la mayor parte del circulante.

Al respecto, Milei dijo este lunes por la noche que al promocionar esta criptomoneda en sus redes buscaba dar "financiamiento" a un sector "de la economía que está en la informalidad".

Y se refirió a la participación de Hadyn Davis, uno de los creadores de $LIBRA: "Me dijo que la propuesta era armar una estructura para financiar emprendedores que por una cuestión de informalidad no pueden financiar ese tipo de proyectos que van a generar crecimiento económico".

"Estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología y la vanguardia económica. Me pareció interesante para financiar a quienes no pueden acceder a financiamiento de otra forma. Le di difusión para que aquellos que necesiten aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", indicó el Presidente.

Cómo fueron los hechos del viernes por la noche

Milei se refirió también a todo lo que pasó una vez que publicó el tuit en la red social X promocionando la criptomoneda: "Empiezan a aparecer algunas personas en redes diciendo que me habían hackeado la cuenta, lo cual es falso, yo no hice nada malo".

"Yo no me voy a esconder atrás de que me hackearon la cuenta, fui yo, entonces fijé el tuit. Dada esa situación, empiezo a ver cómo se generan una serie de comentarios negativos y ante la duda saque el tuit", agregó.

Consultado por el periodista, indicó que "es falso que sean 44 mil personas" estafadas tras la compra de $LIBRA porque "había bots". "En el peor de los casos, se trata de 5 mil personas y las chances de que haya argentinos son muy remotas", afirmó.

Además, advirtió que quienes compran estas monedas "son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos, no es un tema menor, porque los que entraron ahí de manera voluntaria, sabían muy bien a los que estaban entrando, son operadores de volatilidad, sabían muy bien cuál era el riesgo".

"Lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados", indicó y señaló: "Yo no lo promocioné, lo difundí".

La lección que aprendió el Presidente

Luego de asegurar que obró "de buena fe", Milei analizó las repercusiones de su publicación del viernes por la noche y señaló que "hay algo que aprender".

"La lección más interesante de esto es que yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei, el de siempre. Cualquiera de los que me conoce sabe que se accedía a mí como siempre. Lo que aprendí de esto es que lamentablemente tengo que agarrar y levantar los filtros, no puede ser tan fácil llegar a mí", analizó el mandatario.

Y agregó: "Yo creí que tenía que seguir siendo el mismo de siempre, será cuestión de levantar murallas".

Se presentaron gran cantidad de denuncias en la Justicia

Consultado sobre si le pagaron por difundir la criptomoneda, el Presidente dijo que “no”. Y sobre la posibilidad de que se trate de una estafa, indicó: "Las investigaciones dirán qué pasó".

"Si hay estafa que lo pruebe la justicia, la gran estafa fue el kirchnerismo", continuó y dijo que este es el séptimo juicio político que la oposición presenta en su contra: "El peronismo me viene a pedir que rinda cuentas…".