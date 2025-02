La feroz reacción de Jonatan Viale tras la entrevista a Javier Milei: "No agarré un mango de ningún gobierno".

Embed

Jonatan Viale fue duramente cuestionado por admitir la intervención del asesor presidencial en la entrevista. Ante los cuestionamientos, el periodista se defendió en su programa en Radio Rivadavia, Pan y Circo.

Aunque advirtió que se explayará sobre lo que ocurrió en la Casa Rosada en TN, el hijo de Mauro Viale hizo algunas aclaraciones en su ciclo radial. "Fue una mañana difícil. Una tarde difícil, con amigos y familia que me estuvieron bancando. No tenía ganas de un car... Muy triste por lo que pasó. Muchos quieren que no, pero estoy de pie", exclamó.

"Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno ni de ningún otro. No agarré un mango de ningún gobierno. Uno puede equivocarse, pero jamás voy a estar del lado delos chorros y los corruptos", remarcó.

Al analizar lo que sucedió con el asesor presidencial, Jonatan Viale hizo una importante autocrítica. "No reaccioné como tendría que haber reaccionado", agregó y prometió dar más detalles en TN. "Yo tenía dos chances: quedarme tirado llorando o darle una explicación a la gente. Voy a explicar qué pasó", sentenció.

La drástica decisión que habría tomado TN por el error que cometieron con la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

El periodista Jonatan Viale entrevistó en su ciclo ¿La Ves? al presidente Javier Milei en la Casa Rosada luego del escándalo por la memecoin $Libra, que el mandatario promocionó en su cuenta de X.

El reportaje estuvo grabado y salió al aire en TN. Pocos minutos después de su emisión se desató una situación de tensión en la redacción del canal de Constitución.

¿El motivo? En las redes de la señal compartieron el material sin editar de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

En el material crudo de la nota se podía ver la intervención de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente, interrumpiendo la charla. Enseguida, se encendieron las alarmas en TN para dar con el responsable en subir el video completo sin editar.

Según pudo saber PrimiciasYa, en TN algunos dicen que la persona encargado de subir el video a YouTube fue echado; otros, que renunció.

El video sin editar no tardó en hacerse viral. El asunto generó un enrome revuelo en las redes sociales, donde se replicaron duros comentarios sobre la intervención de Santiago Caputo en la entrevista y la reacción de Jonatan Viale en ese momento.