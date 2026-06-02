La polémica frase de Jonatan Viale sobre el femicidio de Agostina Vega: "¿En serio creen que esta chica...?"

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Qué dijo Moria Casán del asesinato de Agostina Vega

Moria Casán se refirió este lunes al crimen de Agostina Vega y se mostró conmovida al aire por el caso tras la aparición del cuerpo de la niña el sábado por la tarde en Córdoba.

“Prendo la tele a la tarde y justo dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo, y la verdad, un cachetazo tan duro. Es una interpelación a todos nosotros porque la verdad que yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto", comenzó la conductora de La mañana con Moria durante el pase con el noticiero Arriba Argentinos.

Luego, compartió una profunda reflexión sobre el impacto que le generó el caso y la manera en que atraviesa a toda la sociedad por la crudeza de los hechos: “Todos nos sentimos involucrados porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo, tío, vemos una niña inocente, 14 añitos, que aparece después con el cuerpo desmembrado. Parece distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela, las cosas que se dicen: ¿hay conciencia de lo que está pasando?".

"Muy duro. Tratas de olvidarte, agarrás el celular y vuelve. El hashtag ‘horror’ es lo que mejor identifica este hecho, porque es muy doloroso”, insistió la conductora atravesada por el caso de tal magnitud.

“Y después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta, qué fuerte todo. La palabra éxito de encontrar un cadaver, muy fuerte todo”, cuestionó Moria la conferencia de prensa del fiscal del caso Raúl Garzón donde se confirmó el hallazgo del cuerpo de la niña.

Por último, puso el foco en las consecuencias que este hecho tendrá en el entorno más cercano de Agostina y en quienes compartían con ella la vida cotidiana: “Estaba en el camarín que hablaron la maestra que dice que ya hoy tenían asueto, después los chicos hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella, que vuelven a estar y va a haber una silla vacía. Sus maetras decían que era un amor. Es un cachetazo fuerte este hecho, no podés dejar de hablar del tema, es muy duro".