El editorial de Baby Etchecopar: "El cajón de las ofertas"

Tuvieron 10 días de éxito y ya rompieron todos.

Los radicales no se bancan el triunfo porque no lo saben manejar. Le tienen miedo al triunfo.

Son unos caraduras, todos quieren ser Presidente.

Lo que tendrían que estar discutiendo ahora es cómo nos sacan del quilombo.

Nosotros estamos fundidos como país y ustedes perdiendo tiempo como boludos.

Lousteau, cuando yo militaba con Alfonsín vos todavía te cagabas encima, eras un bebé.

Esto es lo mismo que la payasada que criticamos del partido de Boudou.

Dentro de dos años, el único líder que va a tener Cambiemos va a ser Mauricio Macri. Y no se sorprendan si vuelve a ser Presidente.

Dejá el país para los que saben Lousteau, decí perdón y gracias. Perdón por la boludez que dijiste y gracias por dejarme entrar.