El editorial de Baby Etchecopar: "Están confundidos".

"Lo que no te mata, te engorda, y cada día se habla más de Macri. Los kirchnerista lo pusieron arriba de la mesa, y Macri ya largó que va a ser candidato en 2023, y les aseguro ahora que va a ganar". "Lo que no te mata, te engorda, y cada día se habla más de Macri. Los kirchnerista lo pusieron arriba de la mesa, y Macri ya largó que va a ser candidato en 2023, y les aseguro ahora que va a ganar".

"Cristina se equivocó, a pesar de la guita que hizo, se equivocó. Creyó que era reina y creyó que era para siempre, que cada vez más la gente iba a creer más sus mentiras. Creyo que cada vez íbamos a estar más de rodillas". "Cristina se equivocó, a pesar de la guita que hizo, se equivocó. Creyó que era reina y creyó que era para siempre, que cada vez más la gente iba a creer más sus mentiras. Creyo que cada vez íbamos a estar más de rodillas".

"Se equivocó con la soberbia, en el estilo, en los modales, profundizados por el querido tío Alberto". "Se equivocó con la soberbia, en el estilo, en los modales, profundizados por el querido tío Alberto".

"Cristina se creyó su propio verso. Cristina compró lo que vendía y se creyó que era reina, pero no se da cuenta que la Argentina la ve como corrupta. Hasta los mismos kirchneristas la ven como corrupta". "Cristina se creyó su propio verso. Cristina compró lo que vendía y se creyó que era reina, pero no se da cuenta que la Argentina la ve como corrupta. Hasta los mismos kirchneristas la ven como corrupta".

"Hasta el hombre más humilde de Argentina se dio cuenta lo que son". "Hasta el hombre más humilde de Argentina se dio cuenta lo que son".

"Macri va a ser presidente de nuevo. Hoy me escribí con él, y le pedí que si vuelve, mano dura y todos en cana, y él se reía". "Macri va a ser presidente de nuevo. Hoy me escribí con él, y le pedí que si vuelve, mano dura y todos en cana, y él se reía".

"El daño que nos han hecho es infinito, la guita que se han llevado es infinita. Somos el peor país del mundo, qué vergüenza. Y Alberto contempla todo esto con una tristeza suprema y dice 'ya se me pasaron dos años y todavía no pude hacer nada'". "El daño que nos han hecho es infinito, la guita que se han llevado es infinita. Somos el peor país del mundo, qué vergüenza. Y Alberto contempla todo esto con una tristeza suprema y dice 'ya se me pasaron dos años y todavía no pude hacer nada'".

