El editorial de Baby Etchecopar: "Máster en conducción".

"Ishi, usted es un pelotudo, y le diría otra palabra pero su madre no tiene nada que ver. ¿Cómo en un país que se decía, en la época de Alfonsín, que luchamos y perdimos vidas por la democracia, usted va a decir la barbaridad que dijo, bestia? En el medio hay un montón de gente pobre que usted empobreció, Ishi".

"¿Cómo es posible semejante bestia que diga que al periodismo independientemente hay que ir a buscarlo con la gente?".

"Yo mañana voy a hablar con mi abogado. Si a alguno de nosotros nos rompen el vidrio del auto, lo paga usted".

"Ishi, ustedes a la gente la llevan como ganado por un plan. Los disminuyen a la servidumbre, ustedes viven de los pobres porque son unos hijos de puta".

"Cuando uno se pregunta por qué me voy, nada más que ver al ridículo de poncho al hombro creyéndose un caudillo. ¿Por qué no me voy? Porque me quiero quedar a verlos presos, un día este país tiene que cambiar".

