El editorial de Baby Etchecopar: "No pasa nada"

"Creo que hace dos meses la escuché a Cristina hablar de la salud pública. Haciendo arenga de que era la solución de todo, que había que sacarle a las prepagas los sanatorios, que se tenía que terminar la prepaga. Y resulta que ella va al Otamendi, y que D'Elía fue al Otamendi, y que Mayra Mendoza fue al Otamendi". "Creo que hace dos meses la escuché a Cristina hablar de la salud pública. Haciendo arenga de que era la solución de todo, que había que sacarle a las prepagas los sanatorios, que se tenía que terminar la prepaga. Y resulta que ella va al Otamendi, y que D'Elía fue al Otamendi, y que Mayra Mendoza fue al Otamendi".

"El Otamendi se parece más a una unidad básica que a un sanatorio". "El Otamendi se parece más a una unidad básica que a un sanatorio".

"Si se tienen que atender en algún lado atiéndanse en el Fernández o en el Pirovano". "Si se tienen que atender en algún lado atiéndanse en el Fernández o en el Pirovano".

"¿Cuántos jubilados pueden pagar el Otamendi? Porque usted es jubilada". "¿Cuántos jubilados pueden pagar el Otamendi? Porque usted es jubilada".

"En otro momento hubiese habido 200 bombos, 1.500 cabezas de termo, todos con pancarta. Y hoy no había un alma, nada más un mísero cartelito fotocopiado que decía: 'Aguante Cristina'. " "En otro momento hubiese habido 200 bombos, 1.500 cabezas de termo, todos con pancarta. Y hoy no había un alma, nada más un mísero cartelito fotocopiado que decía: 'Aguante Cristina'. "

"Ustedes que hablan tanto de los pobres, la miseria y la gente humilde, mostrarle a la gente la guita que se afanaron pagando el Otamendi, pagando viajes a Europa, fletando un avión para que te lleve los diarios, haciendo una vida de seres humanos superiores en un país inferior me parece una locura". "Ustedes que hablan tanto de los pobres, la miseria y la gente humilde, mostrarle a la gente la guita que se afanaron pagando el Otamendi, pagando viajes a Europa, fletando un avión para que te lleve los diarios, haciendo una vida de seres humanos superiores en un país inferior me parece una locura".

"Lo que me pone triste es no verla salir de un hospital como los jubilados, que sacan el número y los atienden a los tres meses". "Lo que me pone triste es no verla salir de un hospital como los jubilados, que sacan el número y los atienden a los tres meses".

"Mi papá murió sufriendo porque nosotros no teníamos plata para una privada, porque nosotros no éramos de la clase privilegiada de los políticos". "Mi papá murió sufriendo porque nosotros no teníamos plata para una privada, porque nosotros no éramos de la clase privilegiada de los políticos".

"Hay personas que están procesadas y no pasa nada. ¿Los 120 mil muertos del Covid? No pasa nada. ¿La fiesta de Alberto? No pasa nada. No pasa nada nunca. No puede ser que en un país no pasa nada cuando está pasando todo". "Hay personas que están procesadas y no pasa nada. ¿Los 120 mil muertos del Covid? No pasa nada. ¿La fiesta de Alberto? No pasa nada. No pasa nada nunca. No puede ser que en un país no pasa nada cuando está pasando todo".

"La gente se va a quedar sin el pan y sin la torta. Y no pasa nada". "La gente se va a quedar sin el pan y sin la torta. Y no pasa nada".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar