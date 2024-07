El filántropo mexicano-israelí que promueve la innovación y que premiará este domingo a Javier Milei

La primera apuesta en la Argentina es llevar a Israel a unos 40 estudiantes de distintas universidades del país que estén encarando proyectos de innovación avanzados para que puedan ver de primera mano cómo en ese país se fomenta el desarrollo de la innovación. “Es un viaje donde descubren lo que es la innovación, donde se potencializan y tienen la oportunidad además de ser parte de un Network con innovadores tanto de Israel como de todo el América Latina. Se convierten en lo que nosotros llevamos en innovadores 2.0”, se entusiasma Assa.

Los proyectos seleccionados deben tener un impacto social significativo y estar en una etapa avanzada de desarrollo.

La historia de Assa

Assa nació en Israel pero creció en México desde que tenía menos de un año. Su padre, originario de Damasco (Siria) llegó a Israel en 1948, peleó en la Guerra de la Independencia, pero en 1957 se trasladó a México, donde se enamoró del país y de su futura esposa. Tras un intento fallido de establecerse nuevamente en Israel, la familia regresó a México donde Isaac creció y desarrolló su vida profesional. Assa tiene empresas inmobiliarias, textiles, tecnología y ciberseguridad, aunque no dirige ninguno de estos negocios personalmente y dedica su tiempo casi exclusivamente a la fundación.

La idea de vincular Israel con América Latina surgió de su estrecha relación con el presidente israelí Shimon Peres. Según Isaac, Peres le compartió la visión de que a través de la innovación se puede cambiar el mundo. "Israel es un país que se ha desarrollado a través de la innovación, a pesar de tener pocos recursos naturales y estar en una región conflictiva", afirma Isaac. ILAN busca replicar este modelo en América Latina, convirtiéndola en una región altamente innovadora.

La estrategia de ILAN

Para lograr su misión, ILAN trabaja con tres actores principales: el gobierno, la academia y la iniciativa privada. En Argentina, la fundación comenzará firmando convenios con universidades públicas y privadas para premiar los tres proyectos más innovadores de cada institución. Los estudiantes ganadores viajarán a Israel durante ocho días para profundizar en la cultura de la innovación y formar parte de una red de innovadores de América Latina e Israel.

En una segunda etapa, ILAN desarrollará -como hace en los otros países en los que tiene base- vínculos con el gobierno para promover políticas públicas que fomenten la innovación y con el sector empresarial para integrar esfuerzos en esta área.

En el evento de lanzamiento en Argentina el domingo 21 de julio, asistirán representantes del gobierno, académicos y empresarios, con el objetivo de establecer una colaboración efectiva desde el inicio. En ese marco se premiará al presidente Javier Milei como un "innovador político"

Assa, la innovación y la Argentina

Assa tiene una visión positiva del nuevo presidente argentino, Javier Milei, y ve en sus políticas una "esperanza para la región". Sin embargo, a diferencia de algunos planteos que hace Milei sobre la necesidad de que el estado “desaparezca”, reconoce la necesidad de una colaboración entre el Estado y los demás actores para fomentar la innovación sin que el gobierno asuma el rol de empresario.

“El Estado no está para producir, no está para ser empresario. Las peores empresas. siempre son aquellas que están manejadas por los Estados. Pero el Estado está para facilitar a los empresarios y para hacer políticas públicas en pro del desarrollo de la libertad, del emprendedurismo…”, explica. “No debe ser el Estado un administrador de empresas: eso es a lo que se refiere Milei y va exactamente en línea con lo que hizo Israel”, desarrolla. Isaac destaca que la innovación no se limita a la tecnología, sino que se trata de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.

Como ejemplo, menciona el programa "Sembrando Vida" en México, que tras la visita de una delegación a Israel, adoptó prácticas innovadoras que transformaron la agricultura en el país.

Su relación con Shimon Peres

Isaac recuerda con cariño su relación con Shimon Peres, a quien describe como un visionario adelantado a su tiempo. "Era un chico de 18 atrapado en un cuerpo de 90", se ríe Isaac, destacando las conversaciones que tenían sobre inteligencia artificial y computación cuántica hace más de una década.

“Era un tipo que estaba el día en todo: hablaba ya de computación cuántica, de inteligencia artificial, de cosas que yo todavía en ese entonces nunca jamás había escuchado; él ya hablaba, era un tipo brillante, muy actualizado”

“Peres siempre tuvo la visión de que la paz con los palestinos era posible, y aunque los Acuerdos de Oslo no dieron los resultados esperados, su intención siempre fue la correcta. Peres era un hombre apasionado por la innovación y la tecnología, y creía firmemente en el potencial de Israel para liderar en estas áreas”.

El recuerdo del 7 de octubre

En la entrevista con A24.com Isaac lamenta la masacre perpetrada por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y subraya la necesidad de terminar con el terrorismo de Hamás. “Lo que sucedió el 7 de octubre es imperdonable. Y es imperdonable en cómo se ha puesto el mundo referente a esto. Realmente esperamos otra cosa”, se lamenta.

“El sionismo para mí es el derecho de los judíos a regresar a su tierra ancestral, Israel. Los judíos hemos tenido presencia en esa región durante 3.600 años ininterrumpidamente. No somos colonizadores; siempre hemos estado ahí. El sionismo es una expresión de nuestra conexión histórica y espiritual con la tierra de Israel, y la afirmación de nuestro derecho a un hogar seguro y próspero”.

¿Puede ILAN ayudar a torcer esas miradas? “Aunque no es la misión principal de ILAN, el proyecto ayuda a cambiar percepciones. Cuando los estudiantes visitan Israel, se dan cuenta de la realidad del país, diferente a lo que muchas veces se muestra. Ven un país que celebra la vida y regresa con una visión más clara y positiva de Israel. Estas experiencias personales son poderosas y pueden cambiar narrativas negativas”.

El programa de Becas ILAN

Según cuenta Assa el programa de becas premiará a los tres proyectos más innovadores de cada universidad participante. Los estudiantes ganadores recibirán un viaje de ocho días a Israel, donde tendrán la oportunidad de aprender de primera mano sobre la cultura de la innovación israelí. Este viaje incluye visitas a empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación, así como encuentros con líderes de la industria y académicos. “El objetivo principal es que estos estudiantes regresen a la Argentina con una nueva perspectiva y conocimientos que puedan aplicar en sus propios proyectos, fomentando así un ecosistema de innovación en el país”, dice.

“Buscamos proyectos que estén en una etapa avanzada de desarrollo y que tengan un impacto social significativo. No estamos interesados en ideas abstractas o conceptos sin base, sino en proyectos concretos que ya estén demostrando su viabilidad y potencial de impacto. Los proyectos pueden abarcar diversas áreas, como tecnología, salud, agricultura, medio ambiente, entre otros, siempre y cuando tengan un beneficio claro para la sociedad”.

“Nuestra visión es transformar América Latina en una región altamente innovadora. Queremos que los países de la región adopten el modelo de innovación de Israel y lo adapten a sus propias necesidades y contextos. Creemos que la innovación puede ser una fuerza poderosa para el desarrollo económico y social, y estamos comprometidos a apoyar este proceso en todos los países donde operamos. Nuestro objetivo final es mejorar la vida de las personas a través de la innovación y crear un futuro más próspero y sostenible para América Latina.