Asume Milei y la Argentina se encamina hacia la experiencia más disruptiva en 40 años de democracia

Los datos salen de una encuesta que hizo la consultora Opina Argentina dirigida por Facundo Nejamkis, que pone la lupa sobre el universo de votantes de Javier Milei, el presidente que asume este domingo con la promesa de renovar la política.

Casualmente -o no tanto- los números son casi idénticos a los que se observan entre menores de 23 años, donde el descreimiento en el sistema es altísimo; son jóvenes que tenían menos de 11 años la última vez que la Argentina creció económicamente.

Este es el país en que asume este domingo Javier Milei. El presidente que más votos recibió en estos 40 años de democracia, pero el más débil institucionalmente. El primer presidente no peronista de la historia que va a recibir del peronismo una herencia de crisis total.

Un presidente sin partido político, sin experiencia, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, y con una estructura política tan chica que hasta se vio obligado a meter en su Gobierno a funcionarios de la actual gestión.

Navegamos a ciegas hacia un escenario muy confuso. Pero quizás lo más grave es que la confianza en el sistema tocó su piso histórico. Y no solo entre los votantes de Milei.

milei.jpg Milei asume sin experiencia, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, y con una estructura política muy chica (Foto: Telam).

Radiografía de la democracia a 40 años de su vuelta

Los números son menos preocupantes si se mira el total de la población:

71% cree que la democracia es preferible a cualquier sistema de Gobierno

7% dice que en “algunas circunstancias” es preferible uno autoritario

8% directamente prefiere uno autoritario

14% no sabe o no tiene opinión formada

Podemos ver el vaso medio lleno. 71% sigue creyendo en el sistema. Pero la noticia es que el 29% mira con cariño otras opciones.

Apenas 65% de los jóvenes de hasta 23 años elige la democracia como sistema; un 20% podría preferir un gobierno autoritario.

Casi el 40% de los votantes de Milei no prefiere a la democracia como sistema y 24% podría elegir un gobierno autoritario, al menos en algunas circunstancias; un número similar se da entre los sectores de ingresos más bajos.

Casi la mitad de la población (43%) apoyaría a un gobierno autoritario que baje la inflación y resuelva los problemas económicos. Ese número sube al 75% entre los jóvenes y entre los votantes de Milei.

50% apoyaría a un gobierno autoritario si resuelve el tema de la inseguridad; sube a 79% entre los votantes de Milei y a 75% entre los menores de 23.

También en la misma encuesta se le preguntó a la gente sobre su mirada respecto a la última dictadura. Casi la mitad cree que fue “una guerra” en que “se cometieron excesos” (43%) y la otra mitad cree que se llevó a cabo “un plan sistemático para la desaparición de personas” (47%).

La idea de la guerra con excesos es apoyada por el 75% de los votantes de Milei, por el 66% de los jóvenes de entre 24 y 29 años y por el 54% de los sectores de menores ingresos.

Hay en marcha un cambio de paradigma total respecto a lo que se pensaba 10 años atrás…

Javier-Milei.jpeg Casi el 40% de los votantes de Milei no prefiere a la democracia como sistema (Foto: Prensa La Libertad Avanza).

La batalla cultural

Este clima de opinión es la base ideológica sobre la que se va a montar el próximo gobierno de Javier Milei.

El dato no es menor si se toma en consideración algunas cuestiones que surgieron en los últimos días:

- Milei no va a hablar ante la Asamblea Legislativa el día de su asunción; no tiene nada para decirle a la casta que está ahí sentada. Él va a gobernar con “el pueblo”. Una estrategia que usan líderes autoritarios de todo tipo.

- Componente simbólico de la decisión. No está dispuesto a exponer ante quienes piensan distinto ni a confrontar sus proyectos.

- Componente práctico. No quiere a pedirles sus votos para encarar las reformas que va a implementar.

- Milei no propone ni diálogo ni confrontación contra los diputados y senadores, sino que directamente los ignora. Incluso a los propios. La mayoría de ellos nunca conversó cara a cara con él.

¿Cómo se plasmaría esto en la práctica?

- En el Congreso esperan que en el paquete de leyes que mande Milei haya un pedido de facultades delegadas. Una parte de la oposición está dispuesta a votarlo o dejarlo pasar. Milei gobernaría por decreto.

- No va a presentar presupuesto para 2024. La ley dice que en ese caso se usa el del año anterior. Por decreto, Milei va a poder reasignar los fondos extra que vayan surgiendo (y obviamente va a haber con una inflación del 200%). Esto le va a permitir efectivizar el ajuste sin pasar por el Congreso.

- Milei avisó que va a gobernar desde la quinta de Olivos para no perder tiempo viajando. Como si la gestión política fuera la administración de una pyme por teletrabajo. No se puede gestionar lo que no se conoce; no se puede manejar un país desde un predio de 30 hectáreas y rodeado de alcahuetes.

- No hay hasta ahora puentes de diálogo entre oficialismo y oposición. Tanto los bloques del (ex) Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria se quejan de que no tienen ningún interlocutor calificado para discutir cómo encarar los debates legislativos que vienen.

- Los gobernadores se quejan de que Guillermo Francos (futuro ministro del Interior) es un emisario insuficiente. No es un hombre al que conozcan profundamente.

- En la CGT dicen que todavía no hay ningún puente de conversaciones. No conocen a ninguno de los funcionarios que van a asumir este domingo. No solo en lo que hace a las relaciones del trabajo. Tampoco tienen referencias de los que asumen en el área de salud, un tema clave para los sindicatos por las obras sociales.

Milei y la crisis democrática

Milei no tiene una propuesta para mejorar el sistema democrático. El fortalecimiento institucional, la división de poderes, la cultura democrática en general… no están en su agenda.

El kircherismo venía a proponer “más democracia”, en el sentido de que el voto popular y la participación tendrían el poder de transformar el país.

Juntos por el Cambio venía a la política a traer “más república” (en el sentido de fortalecer la división de poderes).

Milei, en cambio, no propone nada para el sistema. Las instituciones no son parte de sus intereses y no pondrían serlo por un motivo fundamental: en última instancia, su idea de máxima es destruir el Estado, al que describe como el máximo enemigo. Así lo plantea en su libro "El Camino del Libertario":

"Para los libertarios, el Estado es el agresor supremo, el eterno, el mejor organizado. El Estado es una organización criminal. Lo son todos los estados y en todas partes, ya sean democráticos, dictatoriales o monárquicos".

Luego insiste: "El Estado es muchísimo peor moralmente que un ladrón vulgar ya que el ratero por lo emnos da la cara y expone el físico y puede terminar preso. Mientras que el político se escuda en el uso del monopolio de la violencia".

Y concluye: "En una sociedad auténticamente libre el Estado debería necesariamente dejar de exisitir".

La encuesta de Opina Argentina con la que empezaba esta nota también le pregunta a la gente quién fue el mejor presidente de la democracia.

En 2019, un 35% de la gente decía que era Néstor Kirchne r y apenas un 8% mencionaba a Carlos Menem.

r y apenas un 8% mencionaba a En 2023, un 34% mencionaba a Néstor Kirchner, pero un 28% a Menem.

Una postal más del cambio época.

milei 2.jpg El papa Francisco también está preocupado por el perfil autoritario de Milei (Foto: archivo).

El papa Francisco también está preocupado por el potencial perfil autoritario de Milei. Esa preocupación fue plasmada en una nota del periodista Lucas Schaerer, de acceso inigualable al círculo papal. Tal es la incertidumbre que se plantea, que Francisco se apuró a perdonarlo por las cosas que Milei dijo sobre él. "Una enseñanza concreta sobre la reconciliación tanto para católicos, como para no creyentes y para quienes profesan otras religiones o filosofías", escribe Schaerer en una larga nota para el portal Zoom.

En esa nota explica que Francisco lo llamó por teléfono para felicitarlo por el triunfo, un honor que no concedió ni a Macri ni Alberto Fernández. Después le envió un rosario. "Quería que la Argentina entera supiera de la magnanimidad que nos convoca Jesucristo y así llegar al corazón del flamante presidente", describe Schaerer.

¿Por qué Bergoglio tomó esta actitud respecto a Milei? Por un lado, porque entendió que el pueblo lo votó y no se le puede dar la espalda a ese voto; segundo, porque una mayoría de cardenales y monseñores que integran la Conferencia Episcopal manifestó en un encuentro a puertas cerradas su apoyo a Milei cuando era candidato. Y por último -quizás lo más llamativo que cuenta Schaerer- es que tomó en consideración la experiencia de la Alemania nazi.

"En la Alemania dominada por Adolfo Hitler, la Conferencia Episcopal local confrontó. Esa actitud les valió la condena del líder mesiánico, que los ubicó en el bando opositor y les licuó el poder de negociación para salvar vidas humanas", describe.

Javier MIlei arranca el 10 de diciembre. Va a ser el protagonista de una experiencia inédita. La gran pregunta es si su figura va a ser un ladrillo más en la construcción de la democracia que supimos construir, o si va a ser el que consolide la crisis del sistema. La respuesta empezará a estar en las próximas semanas.

