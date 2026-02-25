El fiscal Carlos Stornelli denunció a Ricardo Quintela por sus dichos sobre el mandato de Javier Milei

La actuación de oficio de Stornelli

Para Stornelli, las manifestaciones adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador”. En ese marco, sostuvo que, prima facie, podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 209, 211, 212, 213 y 226 bis del Código Penal, que contemplan figuras como instigación a delinquir, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.





Otra denuncia contra Quintela

En paralelo, el dirigente de La Libertad Avanza en La Rioja y exconcejal, Javier Ruiz, presentó otra denuncia. Consideró que las declaraciones constituyen una instigación pública a alterar el orden constitucional y sostuvo que el gobernador habría utilizado su investidura para legitimar una eventual interrupción anticipada del mandato presidencial por vías no democráticas.

El denunciante también cuestionó el pasaje en el que Quintela mencionó las muertes de 2001 como “hay sacrificios que valen la pena”, y afirmó que de esas palabras podría inferirse “la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse".

En su presentación, Ruiz solicitó que la Justicia investigue si los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, y pidió que se convoque al gobernador a declarar para que detalle quiénes dieron las órdenes durante la crisis de 2001 y cuál habría sido su rol en ese contexto.