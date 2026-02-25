En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Gobierno
EXCLUSIVO A24

Patricia Bullrich ratificó el rumbo del Gobierno: "Algunas empresas van a cerrar y otras van a abrir"

La senadora defendió las reformas oficiales, avaló la denuncia del fiscal Carlos Stornelli contra Ricardo Quintela y se refirió a la detención informada por el Ministerio de Seguridad Nacional de un hombre acusado de amenazarla.

Patricia Bullrich ratificó el rumbo del Gobierno: Algunas empresas van a cerrar y otras van a abrir
Leé también Patricia Bullrich, en exclusiva con A24: "Vamos a intentar una serie de reformas este año"
Patricia Bullrich, en exclusiva con A24: Vamos a intentar una serie de reformas este año

En una entrevista exclusiva con el programa Wifi, la ex ministra de Seguridad aseguró que "la Argentina bajó impuestos, bajó el impuesto país, bajó retenciones de todo tipo. No pudimos bajar el impuesto a las ganancias pero ya se podrá discutir en una reforma integral" aunque lamentó "que todos los impuestos juntos no se pueden bajar".

"Argentina está saliendo de años y años de vivir en una mentira, está saliendo solita. Estados Unidos ha ayudado a partir de las decisiones que tomó Argentina. Porque el Gobierno de Javier Milei decidió hacer un cambio. Ahora este cambio hay que seguirlo, es el camino correcto para que Argentina despegue. Va a haber reconversión algunas fábricas van a cerrar y otras van a abrir", reafirmó al cuestionar las medidas proteccionistas heredadas de gestiones anteriores en el medio del conflicto de la empresa Fate, que anunció su cierre y el despido de 920 trabajadores.

Embed

"Sin dudas que es una economía que hubo que acomodarla, bajar la inflación, dejar de emitir, controlar lo que decían que el dólar se iba a las nubes", evaluó las medidas tomadas por la administración libertaria y pidió "continuar este camino" que, diagnosticó, que "es lo que nos va a llevar a que Argentina haga un despegue muy fuerte". "Ahora el despegue es lento, todavía estamos carreteando pero ya estamos por comenzar a despegar", auguró.

Además, observó que "hay cierre de empresas pero también si se mira la tasa de desempleo" ese dato "bajó". "También hay una transformación de la economía, hay mucha más gente trabajando independiente", acotó y pronosticó que "la industria va a tener que reconvertirse".

La negociación de las leyes

La senadora se refirió a la negociaciones que entabla el oficialismo en el Congreso para sancionar las reformas impulsadas por el Ejecutivo. " Nosotros tenemos 21 senadores y unos 90 y pico de diputados, nos falta para llegar al número. Cada ley hay que discutir renglón por renglón".

"No es que la tengamos tan fácil. No es que tenemos una escribanía como tenía el kirchnerismo durante años. Nosotros tenemos una discusión democrática de las leyes con una cantidad de bloques", contrastó y señaló que durante el consenso con los bloques aliados esos sectores "proponen cambios, aceptamos cambios, algunos nos gustan y otros no, nos hubiera gustado que quede el original, pero tenemos un diálogo con muchos".

La detención de un hombre que amenazó a Bullrich

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este miércoles la detención de un hombre en la Ciudad de Buenos Aires, señalado como simpatizante del movimiento Antifa y acusado de realizar amenazas contra la senadora Patricia Bullrich.

Consultada por esa detención, Bullrich describió al grupo Antifa como "anarquistas, de izquierda, que tienen como objetivo destruir todo lo que está a su paso e imponer su voluntad a la fuerza" y los catalogó como "manifestantes de la violencia" tras valorar que fueron declarados como "terroristas".

"Son estos grupos que van a la plaza en muchas de las manifestaciones, destruyen todo, van con molotov", sentenció y confió que las amenazas que recibe las toma "livianamente" porque ha "tenido más de 70".

La denuncia de Stornelli contra Quintela

La ex ministra de Seguridad se refirió a la denuncia penal que el fiscla Carlos Stornelli realizó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, después de que dijera que el presidente Javier Milei no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

"Me parece muy bien que un fiscal tome esa decisión. Esta es la misma Justicia que analizando las figuras que tiene nuestra Código Penal actúa como fiscal. Me parece que es mucho más sano que lo haga un fiscal a que lo haga una fuerza política", reivindicó y agregó: "Es muy bueno que haya tomado esta decisión Stornelli".

Respecto a esos dichos, analizó que el kirchnerismo busca desestabilizar al Gobierno al "crear incertidumbre en la economía". "Todas actitudes golpistas con le objetivo de generar caos político, un intento de desestabilización como lo hizo Quintela y como lo hicieron cuando hablaron de los helicópteros. Es algo común que lo hacen permanentemente".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Gobierno empresas Noticias A24 Ricardo Quintela Javier Milei
Notas relacionadas
Patricia Bullrich tildó de "ridículo" el paro del fútbol por la investigación de la AFA
Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a Patricia Bullrich: secuestraron armas y material Antifa
Patricia Bullrich habló sobre la bomba en Gendarmería: "No estuvo ligado a lo que sucedió en estos días"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar