Patricia Bullrich ratificó el rumbo del Gobierno: "Algunas empresas van a cerrar y otras van a abrir"

Además, observó que "hay cierre de empresas pero también si se mira la tasa de desempleo" ese dato "bajó". "También hay una transformación de la economía, hay mucha más gente trabajando independiente", acotó y pronosticó que "la industria va a tener que reconvertirse".

La negociación de las leyes

La senadora se refirió a la negociaciones que entabla el oficialismo en el Congreso para sancionar las reformas impulsadas por el Ejecutivo. " Nosotros tenemos 21 senadores y unos 90 y pico de diputados, nos falta para llegar al número. Cada ley hay que discutir renglón por renglón".

"No es que la tengamos tan fácil. No es que tenemos una escribanía como tenía el kirchnerismo durante años. Nosotros tenemos una discusión democrática de las leyes con una cantidad de bloques", contrastó y señaló que durante el consenso con los bloques aliados esos sectores "proponen cambios, aceptamos cambios, algunos nos gustan y otros no, nos hubiera gustado que quede el original, pero tenemos un diálogo con muchos".

La detención de un hombre que amenazó a Bullrich

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este miércoles la detención de un hombre en la Ciudad de Buenos Aires, señalado como simpatizante del movimiento Antifa y acusado de realizar amenazas contra la senadora Patricia Bullrich.

Consultada por esa detención, Bullrich describió al grupo Antifa como "anarquistas, de izquierda, que tienen como objetivo destruir todo lo que está a su paso e imponer su voluntad a la fuerza" y los catalogó como "manifestantes de la violencia" tras valorar que fueron declarados como "terroristas".

"Son estos grupos que van a la plaza en muchas de las manifestaciones, destruyen todo, van con molotov", sentenció y confió que las amenazas que recibe las toma "livianamente" porque ha "tenido más de 70".

La denuncia de Stornelli contra Quintela

La ex ministra de Seguridad se refirió a la denuncia penal que el fiscla Carlos Stornelli realizó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, después de que dijera que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

"Me parece muy bien que un fiscal tome esa decisión. Esta es la misma Justicia que analizando las figuras que tiene nuestra Código Penal actúa como fiscal. Me parece que es mucho más sano que lo haga un fiscal a que lo haga una fuerza política", reivindicó y agregó: "Es muy bueno que haya tomado esta decisión Stornelli".

Respecto a esos dichos, analizó que el kirchnerismo busca desestabilizar al Gobierno al "crear incertidumbre en la economía". "Todas actitudes golpistas con le objetivo de generar caos político, un intento de desestabilización como lo hizo Quintela y como lo hicieron cuando hablaron de los helicópteros. Es algo común que lo hacen permanentemente".