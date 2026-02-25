Gran Hermano tuvo su primera nominación espontánea a 48 horas del inicio: quién fue y por qué

Embed

Cuánto midió la primera gala de nominaciones de Gran Hermano, Generación Dorada

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada ya puso primera con sus 28 participantes dentro de la casa y este miércoles vivió un momento clave: la primera gala de nominaciones, donde comenzaron a definirse los nombres que quedaron en manos del voto del público.

En cuanto a los números, el reality conducido por Santiago del Moro arrancó a las 22:21 por Telefe con un sólido piso de 14.8 puntos de rating. En la vereda de enfrente, El Trece marcaba 3.0 puntos con El mundo del espectáculo.

Minutos más tarde, a las 22:29, el reality se mantenía firme en 15.0 puntos, mientras que la competencia —con la película Bandido en la pantalla que dirige Adrián Suar— promediaba 2.8.

A las 22:39, la gala levantaba temperatura y también algunas décimas: 15.6 puntos para GH, contra 2.7 de El Trece. El liderazgo era amplio y sostenido.

A las 22:51, el ciclo de Telefe seguía cómodo en la cima con 15.3 puntos, mientras que el cine del Trece descendía a 2.4.

Ya a las 23:02, el programa bajaba levemente a 14.2, aunque sin perder el primer lugar. Del otro lado, la cifra se mantenía en 2.4.

A las 23:21, el reality repuntaba a 14.7 puntos, consolidando su dominio. La competencia continuaba estable en 2.4.

Finalmente, a las 23:37, la gala de nominaciones cerraba con 14.3 puntos para Telefe, mientras que El Trece caía a 1.9.

Con estos números, la primera noche fuerte de la edición dejó en claro que el interés del público sigue intacto y que el reality volvió a instalarse como lo más visto del prime time.