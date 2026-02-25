Se conoció el duro problema de salud que obligó a Divina Gloria a dejar Gran Hermano

Embed

Cómo se encuentra Divina Gloria

Luego del comunicado que brindó Santiago del Moro sobre la salud de Divina Gloria, el clima en la casa de Gran Hermano (Telefe) cambió por completo. La noticia cayó como un baldazo de agua fría y, apenas el conductor terminó de explicar el parte médico, varios participantes reaccionaron con evidente inquietud.

"¿Cómo está Divina Gloria?", preguntaron. "Está bien, con los chequeos pertinentes", respondió sin dar más precisiones el conductor.

Por el momento, no hay definiciones sobre cuál será su futuro dentro del reality. La incertidumbre es total y todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de las indicaciones médicas que reciba.

La producción mantiene el protocolo habitual en estos casos y, puertas adentro, los participantes también especulan sobre lo que podría ocurrir: si regresará una vez que se recupere o si, en cambio, su salida será definitiva y se evaluará la posibilidad de un reemplazo. Nada está confirmado.