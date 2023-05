El Frente de Todos, dividido entre los que apuestan todo a una candidatura de Cristina Kirchner y los que piden PASO

"No es timepo de candidaturas únicas", planteó Tolosa Paz en declaraciones a radio AM 750. Además apoyó su postura al recordar que "la vicepresidenta viene sosteniendo una y varias veces que no será candidata".

"Tenemos que ser capaces de construir con mucha responsabilidad la salida electoral del Frente de Todos, que es democratizándolo, que el pueblo elija cuál es la formula presidencial al que le va a dar la responsabilidad de competir, de ganar y de conducir los destinos de la Argentina en los próximos cuatro años", planteó la funcionaria aliada del presidente Alberto Fernández.

Para Tolosa Paz, ahora es el momento de "canalizar las diferencias que van a poder llevar adelante los candidatos en un marco de convivencia" en las elecciones primarias. "Esto le va a dar fortaleza al Frente de Todos, y luego el que gana conduce y el que pierda acompaña", planteó.

Victoria Tolosa Paz recibió al senador por Formosa, José Mayans en el ministerio de Desarrollo Social. Otro gesto de distención con el kirchnerismo de cara a las PASO. Foto Tolosa Paz Twitter..jpg

José Mayans: "No hay mejor candidata que Cristina"

Del otro lado del oficialismo se expresó el presidente del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien consideró que "no hay mejor candidata" que la vicepresidenta.

En declaraciones a FutuRock, Mayans dijo que si Cristina Fernández fuera candidata eso "revitaliza la moral de la tropa".

"Cristina le haría bien al país, no hay mejor candidata que ella porque entiende y tiene muy claro todo lo que hay que hacer. Yo sé que para Cristina es un gran esfuerzo, pero no hay nadie mejor que ella, revitaliza la moral de la tropa", aseguró el senador.

Para Mayans, la Vicepresidenta "tiene un poco la obligación de dar esa batalla".

"Cristina es una persona de mucha experiencia y preparada. El problema que veo en otros candidatos es el desconocimiento total de las políticas públicas. Cristina le da diez vueltas a cualquiera en cualquier debate, ella sabe gobernar", opinó el senador.