Reforma al Código Penal: polémica por la propuesta del Gobierno de crear una comisión bicameral en el Congreso para discutir el tema

En la carta, los diputados recordaron un caso similar ocurrido en 2012, durante el debate sobre la unificación de los Códigos Civil y Comercial, cuando también se impulsó un tratamiento bicameral abreviado. "Desde la Coalición Cívica advertimos, al igual que ahora, que este tipo de trámite irregular y exprés a través de una comisión bicameral altera la arquitectura republicana del proceso legislativo", indicaron.

Como parte de ese antecedente, destacaron una intervención parlamentaria de la entonces diputada Patricia Bullrich, hoy senadora oficialista. En aquella sesión, Bullrich se opuso al mecanismo con fuertes críticas: "El dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes. Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado", había dicho.

"Un código aprobado bajo un procedimiento irregular dañaría su legitimidad democrática y su solidez jurídica", sostienen los diputados. Por ello, solicitan que, en caso de avanzar con una reforma penal, el proyecto sea girado a las comisiones permanentes y tratado con “deliberación plena y pluralista”.