Reforma al Código Penal: polémica por la propuesta del Gobierno de crear una comisión bicameral en el Congreso para discutir el tema

Diputados de la Coalición Cívica reclamaron al Congreso que no se avance con la creación de una comisión bicameral para tratar el nuevo Código Penal. El planteo es en respuesta a la presentación que hizo Patricia Bullrich (todavía en su rol de ministra de seguridad) sobre la inminente presentación de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo. Según advirtieron los legisladores ese procedimiento violaría el proceso legislativo previsto en la Constitución y reduciría la calidad del debate parlamentario. Además le recordaron a Bullrich que cuando ella integraba la Coalición Cívica también se había opuesto a esto.