En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Congreso
Congreso

Reforma al Código Penal: polémica por la propuesta del Gobierno de crear una comisión bicameral en el Congreso para discutir el tema

Diputados opositores advirtieron que ese mecanismo vulnera la Constitución y podría afectar la legitimidad del futuro texto penal. El planteo del Gobierno.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
Reforma al Código Penal: polémica por la propuesta del Gobierno de crear una comisión bicameral en el Congreso para discutir el tema

Diputados de la Coalición Cívica reclamaron al Congreso que no se avance con la creación de una comisión bicameral para tratar el nuevo Código Penal. El planteo es en respuesta a la presentación que hizo Patricia Bullrich (todavía en su rol de ministra de seguridad) sobre la inminente presentación de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo. Según advirtieron los legisladores ese procedimiento violaría el proceso legislativo previsto en la Constitución y reduciría la calidad del debate parlamentario. Además le recordaron a Bullrich que cuando ella integraba la Coalición Cívica también se había opuesto a esto.

Leé también El nuevo desafío de Milei: consolidar una mayoría propia para ganar las batallas por el Presupuesto y la Reforma Laboral
el nuevo desafio de milei: consolidar una mayoria propia para ganar las batallas por el presupuesto y la reforma laboral

"El Código Penal es, quizás, el texto de mayor densidad institucional del orden jurídico argentino: limita libertades fundamentales, define el alcance del ius puniendi estatal y fija los límites a la intervención penal", señala el documento firmado por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. En ese sentido, sostienen que “una comisión bicameral reduce la calidad del debate, limita el disenso y compromete la transparencia del proceso legislativo en una materia que, por su relevancia, no admite ser tratada mediante mecanismos abreviados ni extraordinarios”.

"En el año 2012 Bullrich se opuso con la Coalición Cívica al tratamiento del la reforma del Código Civil vía Comisión Bicameral por Inconstitucional. La CC no cambio, la Constitución Nacional tampoco. Advertimos que no lo hagan ahora", señaló Frade en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/monicafradeok/status/1996172567435186494?s=48&partner=&hide_thread=false

Los diputados opositores sostienen que las comisiones bicamerales no tienen facultades para sancionar o reformar leyes, y que el tratamiento de un nuevo código debe hacerse mediante las comisiones permanentes de cada cámara. Además esto se debe hacer "con intervención diferenciada de Diputados y del Senado". "Todo intento de eludir ese camino afectaría el principio republicano y la representación plural", sentenciaron.

En la carta, los diputados recordaron un caso similar ocurrido en 2012, durante el debate sobre la unificación de los Códigos Civil y Comercial, cuando también se impulsó un tratamiento bicameral abreviado. "Desde la Coalición Cívica advertimos, al igual que ahora, que este tipo de trámite irregular y exprés a través de una comisión bicameral altera la arquitectura republicana del proceso legislativo", indicaron.

Como parte de ese antecedente, destacaron una intervención parlamentaria de la entonces diputada Patricia Bullrich, hoy senadora oficialista. En aquella sesión, Bullrich se opuso al mecanismo con fuertes críticas: "El dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes. Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado", había dicho.

"Un código aprobado bajo un procedimiento irregular dañaría su legitimidad democrática y su solidez jurídica", sostienen los diputados. Por ello, solicitan que, en caso de avanzar con una reforma penal, el proyecto sea girado a las comisiones permanentes y tratado con “deliberación plena y pluralista”.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Congreso
Notas relacionadas
"Magnetismo corporal": el insólito acto antivacunas que sorprendió al Congreso y estalló en las redes
El Gobierno quiere un tratamiento exprés de la reforma laboral que se debatiría del 10 al 31 de diciembre
Eutanasia: ¿cómo es nuevo el proyecto que presentaron diputados para garantizar una "muerte digna"?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar