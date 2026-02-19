En vivo Radio La Red
Política
Cruce
Reforma laboral
Congreso Nacional

Insólito cruce en el inicio del debate por la reforma laboral en Diputados: "Quedaste grabada, pedazo de loca"

Florencia Carigniano desenchufó los micrófonos de los trabajadores del recinto y Lilia Lemoine la grabó. Javier Milei cuestionó el hecho y destacó: "Para que vea lo que hay en frente".

La sesión en la Cámara de Diputados para debatir la reforma laboral comenzó con fuertes cruces, protestas y acusaciones entre oficialismo y oposición. El clima se tensó desde el inicio, cuando legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron al presidente del cuerpo, Martín Menem, por el modo en que se organizó la discusión y luego siguió con un hecho insólito, una legisladora opositora desenchufó el taquígrafo.

El conflicto estalló luego de que el oficialismo impulsara la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria, lo que generó reclamos de varios diputados que pedían la palabra antes de avanzar.

Tras alcanzarse el quórum reglamentario, el recinto se volvió escenario de gritos y discusiones. Diputados opositores se acercaron al estrado para increpar a Menem, mientras denunciaban irregularidades en el procedimiento.

En medio de la tensión, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine difundió en redes sociales un video en el que acusó a su par Florencia Carignano de agredir a trabajadores del Congreso para frenar la sesión.

En las imágenes se escucha a Lemoine gritarle: “¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada”, mientras se la ve a la legisladora opositora desenchufando el taquígrafo. lo cual genero el comentario de la libertaria que calificó el episodio como “inaceptable” y pidió sanciones.

Javier Milei cuestionó el hecho en sus redes sociales y publicó: "Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen un culto de las formas (llegué a escuchar a uno -alto pautero- con déficit de IQ severo diciendo que en democracia las formas importan mucho más que el contenido) ponele este video para que vea lo que hay en frente... VLLC!".

El oficialismo logró imponer su esquema de debate

Pese a los reclamos, el bloque de La Libertad Avanza consiguió aprobar su propuesta para organizar la sesión. El diputado Gabriel Bornoroni planteó que cada dictamen tuviera veinte minutos de exposición y que intervinieran cuarenta oradores, distribuidos proporcionalmente entre los bloques.

Además, el plan de labor estableció que la votación de la reforma laboral se realizaría por títulos, un total de 26, lo que permitiría agilizar el tratamiento. La moción se impuso tras la votación a mano alzada, lo que generó nuevas protestas de la oposición.

Ausencias y quórum ajustado

El quórum se alcanzó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diputados de bloques provinciales. Sin embargo, se registraron ausencias en el bloque cordobés de Provincias Unidas.

No participaron Juan Schiaretti, Alejandra Torres ni Ignacio García Aresca, quienes no estuvieron presentes por motivos de salud y viaje. La votación dejó en evidencia el equilibrio de fuerzas en el Congreso y la necesidad del oficialismo de sostener alianzas para avanzar con el proyecto.

Debate con final abierto y negociaciones en marcha

La reforma laboral llega al recinto tras un fuerte debate en comisión y sin acuerdo previo en la reunión de Labor Parlamentaria. El oficialismo propuso una sesión de hasta ocho horas, pero la oposición rechazó ese cronograma.

El bloque libertario cuenta con 44 firmas para el dictamen de mayoría. En paralelo, sectores dialoguistas intentan introducir ajustes, especialmente en el Fondo de Asistencia Laboral.

