Martita Fort se mostró completamente desnuda en una sesión de fotos y revolucionó las redes

Con qué picante frase Martita Fort reavivó la feroz interna familiar

La pelea por el legado de Ricardo Fort volvió a estallar y esta vez quedó expuesta sin filtros en los medios. Lo que alguna vez fue una relación familiar cercana hoy parece transformarse en una grieta cada vez más profunda, con reproches cruzados y un conflicto que no muestra señales de calma.

En el centro de la escena apareció el enfrentamiento entre los primos: por un lado, Marta Fort; por el otro, John Fort, hijo de Jorge Fort. Las diferencias por el manejo de la empresa familiar volvieron a salir a la luz y subieron varios decibeles.

Quien primero rompió el silencio fue John, en una entrevista en A la tarde (América TV), donde dejó en claro que se siente corrido de las decisiones importantes. Allí marcó distancia con Marta y fue contundente al hablar del vínculo con sus primos: “Yo siempre velé por la unión de esta generación por eso siempre me llevé bien con Feli y con Martita, más con Feli que somos más compinches, Marta siempre estuvo más en la suya”.

También explicó por qué terminó afuera de la empresa y apuntó directamente al manejo interno: “Mi viejo quiso que empiece en el área de comercialización y para estar mirando el techo realmente no me interesa ni ocupar un puesto en el directorio, ni es por un tema de plata, ni por sueldo. Es más, yo estaba dispuesto a ir directamente por comisión de los contratos de venta que yo cierre. No les interesa, ni siquiera fue una negativa, me mandó un telegrama de despido”.

Lejos de achicarse, John respondió a quienes lo acusan de buscar cámara y defendió su perfil emprendedor: “Dicen que quiero ser famoso y yo tengo un espíritu más emprendedor que artístico. Siempre fui muy ambicioso y quise siempre más si bien tenía todo cubierto por demás de lo básico. Por eso me dedicaba a entrenar gente, ser DJ, organizar fiestas, tuve un montón de trabajos en Miami. Que me tilden de vago la verdad me resbala”.

La réplica no tardó en llegar. Desde un programa de streaming, fue la propia Marta quien salió con los tapones de punta y dio su versión del conflicto: “Discordias pero porque es una empresa familiar que obviamente es complicada. Aparte yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me llamó él”.

Pero el descargo no terminó ahí. Con ironía y sin vueltas, apuntó directo a su primo: “Se queja de que no lo escuchamos pero a mí no me mandó nada, a Felipe tampoco y a mi otro tío tampoco... ¿No le está yendo bien con los suplementos? Que no sea tan cocorito, que se siente en la silla”.

Así, la interna del clan Fort volvió a quedar al rojo vivo, con pases de factura públicos y una disputa por el legado de Ricardo que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos cargados de tensión.