Cinthia Fernández definió su futuro en el programa de Moria Casán tras el ultimátum de la producción

Son horas clave en el conflicto entre Moria Casán y Cinthia Fernández, en medio de la incertidumbre por el posible regreso de la panelista a La mañana con Moria (El Trece).
Desde los pasillos de El Trece comenzó a circular una versión fuerte: la producción le habría marcado el rumbo a Cinthia Fernández para que se concrete su regreso a La mañana con Moria.
En los últimos días, las versiones sobre su vuelta cobraron fuerza y la definición parecería estar al caer. Moria, incluso, declaró públicamente que la recibiría “con los brazos abiertos”, lo que fue leído como un gesto de acercamiento.
Sin embargo, detrás de esa postura también hay una condición clara: la conductora es la figura indiscutida del ciclo y su lugar no está en discusión. En ese contexto, Pepe Ochoa habría mantenido una charla con Fernández en la que, según trascendió, desde el canal le habrían marcado los límites: su regreso sería posible, pero solo si respeta a la One y se encuadra dentro de esa dinámica. Cinthia, vuelve.
“Producción se comunicó con Cinthia. Va a ir, pero me está contando que le dijeron que ‘sea respetuosa con la jefa o que no vuelva’. Va a ir", comunicó el panelista en LAM (América TV).
En medio de la creciente tensión con Moria Casán, Cinthia Fernández publicó un fuerte descargo en sus redes sociales tras la polémica entrevista a Elba Marcovecchio en La mañana con Moria (El Trece). Visiblemente molesta, la panelista expresó su malestar por la situación que atraviesa dentro del programa.
"Si yo no me equivoco este mensaje me está inviatando a irme, ¿o no? Tengo mi teléfono explotado de mensajes si me fui o me echaron. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da verguenza", comenzó.
Luego redobló la crítica y apuntó directamente contra la conductora del ciclo: "La verdad que así no se conduce a un equipo, la falde de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?".
En su mensaje, también cuestionó las formas en que se habría manejado el conflicto: "Vos tenés todo el derecho a echarme... ¿Pero las maneras son estas? No. La manera es reunión privada o me lo dice la producción, me dan los motivos pero en un ámbito privado. No levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza".
Más adelante defendió su intervención durante la entrevista: "Vamos a los hechos: le hago una pregunta simple de responder e Elba Marcovecchio: si o no. Vos me tenés que apoyar como conductora o a lo sumo respetar. Pero un conductor al aire boludear a una persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien...".
Por último, sostuvo que su desempeño profesional no está en discusión y justificó su aporte en el programa: "En todos los cruces fui súper efectiva, mi laburo está bien hecho. Y no es de soberbia, a los números me remito. Un debate de 40 minutos en televisión no te lo dejan hacer si el número no garpa. Vas al Instagram del programa y son todos reels míoss con miles de comentarios. Yo por supueto estoy haciendo bien mi trabajo pero después las faltas de respeto y descalificaciones de la señora Moria Casán yo no las tengo por qué aguantar. Hoy no tengo ganas de que me falten el respeto como me lo faltaron constantemente desde esa nota".
Cinthia Fernández continuó con su descargo en redes y profundizó su malestar por el trato que, según expresó, recibió de Moria Casán tras la entrevista a Elba Marcovecchio en La mañana con Moria (El Trece).
Visiblemente afectada, la panelista aseguró que no está dispuesta a naturalizar ciertas situaciones dentro del ámbito laboral: "La verdad que conmigo fue muy desagrable y no porque tenga más trayectoria o más nombre me tenga que bancar esta situación. A mí me han echado, me ha pasado todo y no vayas a hacer un juicio porque no trabajas más, te la tenés que bancar. Pero no, ya no más eso", explicó.
En la misma línea, defendió su desempeño y se preguntó por qué debería tolerar lo que considera un destrato: "Yo hice mi laburo bien y me vuelvo a mi casa: ¿por qué tengo que soportar esta falta de respeto? Así no se maneja un conductor, el significado de un conductor de un grupo".
También aclaró que su enojo no pasa por una cuestión personal, aunque sí cuestionó el rol que siente que le hicieron ocupar en el ciclo: "No tengo nada personal con Moria Casán, soy agradecida de los que me dan laburo y ella ha menifestado que me eligió, pero ¿para qué me vas a elegir? ¿Para tenerme como un punching ball y ser el hazmereír de todos? No, no lo elijo ser".
Por último, rechazó que lo sucedido pueda justificarse bajo el argumento del show. "Y escudarse en la palabra show y humor no, para mí esto es una falta de respeto. Todo es patético. No me va a callar nadie porque con respeto se pueden decir las cosas. No me voy a dejar pisotear", cerró, dejando en claro que no piensa retroceder en su postura.