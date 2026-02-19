En vivo Radio La Red
DEBETE EN DIPUTADOS

"Cállense, monigotes": los cruces entre el oficialismo y la oposición por la Reforma Laboral

La sesión comenzó con fuertes choques reglamentarios y políticos, con un duro intercambio entre Cecilia Moreau y Martín Menem.

Leé también Rige el paro de la CGT contra la Reforma Laboral: los servicios afectados y qué puede pasar en la sesión en Diputados
El primer cruce se produjo después de que se aprobara a mano alzada el plan de labor parlamentaria. Diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron a la presidencia para objetar que se avanzara sin voto nominal, en medio de reclamos por la aplicación del reglamento y pedidos de palabra.

La tensión subió cuando Cecilia Moreau confrontó al titular del cuerpo, Martín Menem. “Presidente usted está pasándose de vivo porque cuando puso de arrebato la moción en reconsideración a mano alzada, había varios pedidos de palabra de diputados de nuestro bloque y de otros bloques.

"Usted está planteando la reconsideración de esa moción porque hacen falta dos tercios”, lanzó. Y agregó: “Aunque perdamos, vamos a perder esos dos tercios con la frente en alto, defendiendo los derechos de los trabajadores”.

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, logró sostener el esquema de debate promovido por Gabriel Bornoroni, que estableció veinte minutos por dictamen, cuarenta oradores distribuidos entre bloques y votación por títulos. La propuesta opositora para modificar ese formato fue rechazada por 136 votos contra 107, lo que permitió avanzar con el cronograma previsto.

En ese contexto, Moreau endureció sus críticas y apuntó contra legisladores con pasado en espacios peronistas. “Callense, monigotes. Ustedes, los que entraron en nombre del peronismo (…) no solo hoy van a acompañar un retroceso en la vida de los trabajadores, sino que además van a ser cómplices (…) de censurar las voces de los diputados”, sostuvo. También insistió en exigir votación nominal, planteo que finalmente no prosperó.

En otro de los cruces, la diputada Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria le reclamó a Menem que el legislador Lisandro Almirón se encontraba leyendo la fundamentación de la reforma laboral. Según la diputada, Almirón no había pedido permiso para hablar y su intervención se restringía a la lectura de un texto, algo que no se permite en el reglamento.

A ese reclamo, Menem respondió: "Desde que estoy en esta presidencia todos han pedido autorización para leer, nunca se ha sometido a votación y lo han hecho permanentemente todos los bloques.

"No empiecen con el jueguito porque el silencio también es parte del silencio que tiene que reinar en la Cámara", planteó con un tono de enojo el presidente de la Cámara de Diputados y mostró así su enojo por los murmullos y gritos que predominaban en el recinto que no permitían oír la sesión.

"Les recuerdo que hay diputado que no puede escuchar, que tiene un discapacidad. Que hace unos minutos una diputada le cortó los cables acá y ahora no le permiten escuchar al diputado (Oscar Herrera) Ahuad. No le falten el respeto al diputado Ahuad. Hagan silencio", le reclamó a la oposición.

Finalmente, le cedió de nuevo la palabra a Almirón para que continúe con la lectura del texto en respaldo de reforma laboral.

