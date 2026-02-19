"Cállense, monigotes": los cruces entre el oficialismo y la oposición por la Reforma Laboral

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, logró sostener el esquema de debate promovido por Gabriel Bornoroni, que estableció veinte minutos por dictamen, cuarenta oradores distribuidos entre bloques y votación por títulos. La propuesta opositora para modificar ese formato fue rechazada por 136 votos contra 107, lo que permitió avanzar con el cronograma previsto.

En ese contexto, Moreau endureció sus críticas y apuntó contra legisladores con pasado en espacios peronistas. “Callense, monigotes. Ustedes, los que entraron en nombre del peronismo (…) no solo hoy van a acompañar un retroceso en la vida de los trabajadores, sino que además van a ser cómplices (…) de censurar las voces de los diputados”, sostuvo. También insistió en exigir votación nominal, planteo que finalmente no prosperó.

En otro de los cruces, la diputada Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria le reclamó a Menem que el legislador Lisandro Almirón se encontraba leyendo la fundamentación de la reforma laboral. Según la diputada, Almirón no había pedido permiso para hablar y su intervención se restringía a la lectura de un texto, algo que no se permite en el reglamento.

A ese reclamo, Menem respondió: "Desde que estoy en esta presidencia todos han pedido autorización para leer, nunca se ha sometido a votación y lo han hecho permanentemente todos los bloques.

"No empiecen con el jueguito porque el silencio también es parte del silencio que tiene que reinar en la Cámara", planteó con un tono de enojo el presidente de la Cámara de Diputados y mostró así su enojo por los murmullos y gritos que predominaban en el recinto que no permitían oír la sesión.

"Les recuerdo que hay diputado que no puede escuchar, que tiene un discapacidad. Que hace unos minutos una diputada le cortó los cables acá y ahora no le permiten escuchar al diputado (Oscar Herrera) Ahuad. No le falten el respeto al diputado Ahuad. Hagan silencio", le reclamó a la oposición.

Finalmente, le cedió de nuevo la palabra a Almirón para que continúe con la lectura del texto en respaldo de reforma laboral.