El fuerte descargo y pedido de la Asociación Argentina de Síndrome de Down a Javier Milei

En un video publicado en las redes sociales, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, puso en palabras el repudio de la entidad.

Embed

“Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad”, afirmó.

Y agregó: “Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas”.

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer (por el lunes), el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico".

Y añadió: "Uno de los 'me gusta' que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".

El día que el Presidente usó "mogólico" como insulto

En septiembre, cuándo aún estaba en su campaña presidencial, Javier Milei calificó de “pedazo de mogólico, imbécil, tarado” al economista liberal Roberto Cachanosky, al rechazar su postura sobre batalla cultural, en un video difundido en aquel momento.

Al respecto, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) advirtió que “la utilización de la palabra mogólico u otras relacionados como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición”.

“El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”, agregó la entidad.

Finalmente, Asdra invitó a visualizar su campaña nacional “Insultos” donde se plantea que “la utilización del término 'mogólico' constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias”.