Del "pidan diskulfas" al avance de una investigación judicial: las repercusiones que despertó el pedido de renuncia a Matías Kulfas

Misma frase que utilizó previamente la líder del movimiento kirchnerista para pedirle a Alberto Fernández que tome las riendas de la situación que atraviesa Argentina: "Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país", insistió en relación con la empresa Techint, que se encargará de la provisión de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Desde las felicitaciones hasta las ironías de "quién tiene la lapicera"

El abogado y dirigente social, Juan Grabois, celebró la decisión del Presidente con una chicana: "Dense cuenta y pidan diskulfas". Y sostuvo: "Banco el día del Heavy Metal".

Embed Hay que tener coraje y decir las cosas con nombre y apellido, dar los debates de frente, eso aporta a la diversidad. Los que generan divisiones son los machos del off. Ninguna persona honesta hace off. Dense cuenta y pidan diskulfas. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 4, 2022

En esta línea, también se expresó el ex líder piquetero, Luis D'Elia, al calificar la decisión de "excelente". Sin embargo, advirtió que el mismo criterio debería usarse con "(Sergio) Berni y (Andrés "Cuervo") Larroque, que se cansaron de faltarle el respeto".

Embed Excelente @alferdez pidiéndole la renuncia a @KulfasM el que las hace las paga, ahora con ese criterio Berni y Larroque, que se cansaron de faltarle el respeto al Presidente se tendrían que haber ido hace rato — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 4, 2022

En tanto, distintos referentes de la oposición pusieron el ojo sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y aseguraron que pedirán explicaciones. En este sentido, Paula Oliveto, en diálogo con Radio Rivadavia, dijo: "Integrantes de La Cámpóra orientaron una licitación a empresarios amigos y ahora el Presidente le pide la renuncia a Kulfas".

Asimismo, Mario Negri expresó: "La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto "Néstor Kirchner", tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente. Este tema no queda en una guerra de declaraciones".

También dejaron a entrever que quien lleva las riendas del Gobierno es la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente!", afirmó en Twitter Patricia Bullrich, la presidenta del PRO.

Embed Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente! pic.twitter.com/Iy7WS8whAc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 4, 2022

En tanto, el senador nacional y ex presidente de la UCR, Alfredo Cornejo sostuvo: "Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a Cristina, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off".

Embed Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a @CFKArgentina, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 4, 2022

Cristian Ritondo, diputado nacional y Presidente del bloque PRO, por su parte, destacó "la decadencia" a la que llegó el Gobierno.

Embed Un día después de que la vicepresidenta le diga que use la birome, el presidente la obedeció echando a un ministro que denuncia corrupción. A ese nivel de decadencia llegó el gobierno. pic.twitter.com/sHGyL6nvJc — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 4, 2022

"El desplazamiento de Kulfas es una muestra más de las durísimas peleas internas, que no pueden disimular con ridículas puestas en escena como la de Tecnópolis. Son unos irresponsables, mucho más preocupados por sus posiciones que por los graves problemas del país", puntualizó el diputado nacional por la UCR, Miguel Bazze.

En tanto, el también legislador radical, Ricardo Buryaile, sentenció que "al final quién utilizó la lapicera de Alberto Fernández fue Cristina Fernández de Kirchner para hacer renunciar a Kulfas".