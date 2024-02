El gobernador de Salta denunció "castigos selectivos" de Milei: "Nos cortaron a todas las provincias menos..."

Y agregó: "Independientemente de los agravios, insultos y faltas de respeto, tenemos que tener la suficiente madurez política para sentarnos de una vez por todas y dialogar".

Consultado sobre la posibilidad de que exista un pronto diálogo entre los gobernadores y Milei, Sáenz respondió: "Para el diálogo se necesitan dos partes".

Por su parte, dejó en claro que los gobernadores "vamos a acompañar en todo lo que no nos afecte".

También al funcionario se le preguntó si cree que la postura de Milei tiene que ver con un acto de "revanchismo" por el rechazo a la Ley Ómnibus.

"Son represalias y castigos selectivos porque nos cortaron el Fondo Compensador al Transporte Público a todas las provincias menos al AMBA. Y acá hubieron muchos que no acompañaron el proyecto, lo cual me parece muy extraño. En definitiva no nos cortan a los gobernadores, sino a la gente", respondió.

El Gobierno no planea convocar a los gobernadores

adorni (2).jpg

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó este martes que "no está en los planes del Gobierno hacer una convocatoria en general" a los gobernadores.

En ese sentido, el funcionario ratificó que "en la Argentina no hay plata" y la "premisa" del Gobierno es "el déficit cero", una medida "inamovible", sostuvo en conferencia de prensa.