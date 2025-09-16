En vivo Radio La Red
El Gobierno anunció la privatización parcial de Nucleoeléctrica S.A. como parte del plan nuclear

Adorni anunció la firma del decreto para llamar a licitación parcial de la empresa Nucleoeléctrica S.A. y ratificó que “todas las empresas públicas están sujetas a privatización” Los detalles del plan para privatizar la empresa nuclear.

javier Milei firma el decreto para la privatización parcial de la empresa nuclear argentina y ratifica la decisión deavanzar en la privatización de todas las empresas del estado. Foto: Archivo.

El Gobierno Nacional dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). La medida se enmarca en la Ley N° 27.742 – Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y forma parte de la política de transformación de empresas públicas.

Asi lo anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada, al detallar que “se va a firmar decreto, inicia el proceso privatización parcial de Nucleoeléctrica SA que autoriza la ley bases”. Se trata de la empresa pública a cargo de las tres centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El vocero de Milei ratificó además que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización” y que con estas medidas el gobierno avanza en “el fin del estado empresario”.

Según informó el Gobierno nacional, el proceso de llamado a licitación parcial contempla la venta del 44% de las acciones de NASA mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.

Además, se organizará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario.

Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente USD 2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada.

La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

"El financiamiento privado, uno de los pilares del Plan Nuclear Argentino, permitirá ordenar las cuentas públicas y continuar las operaciones de manera eficiente y competitiva", agrega la Secretaría de Energía en un comunicado.

