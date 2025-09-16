El Gobierno espera el apoyo de gobernadores aliados para sostener los vetos de Milei, pero admite que está "complicado"

"Estoy seguro, como lo dijo Javier, que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. No hay espacio para la tibieza: o cambiamos el país de raíz o condenamos a nuestros hijos a la miseria. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. VLLC!", señaló el presidente de la Cámara de Diputados e integrante de la mesa política nacional del Gobierno en un mensaje en la red X luego de que el proyecto de Presupuesto 2026 ingresara el lunes a la noche a la Cámara de Diputados.

Un presupuesto que, además, aumentará los recursos en salud, educación y jubilaciones, porque el capital humano es la base del futuro que… — Martin Menem (@MenemMartin) September 16, 2025

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró apoyo de algunos gobernadores. Rogelio Frigerio elogió el discurso de Milei por Cadena Nacional y destacó "el compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente".

Y agregó: "No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años. Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!"

Por su parte, Leandro Zdero (Chaco) se sumó a los apoyos al discurso de Milei y los “criterios generales del Presupuesto Nacional 2026”.

“Valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio y confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos!", señaló Zdero en la red X.

Catalán espera sumar en defensa de los vetos de Milei a dos gobernadores críticos como el de Salta, Gustavo Sáenz y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con quienes se reunió el fin de semana pasado, y el próximo fin de semana sumará nuevas recorridas a distintas provincias para intentar convencer a los gobernadores de apoyar el Presupuesto 2026 y los proyectos de reformas anunciados por Milei para 2026.

La próxima parada podría ser la provincia de San Juan, donde será recibido por el gobernador Marcelo Orrego, otro aliado del gobierno.