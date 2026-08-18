Becas Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

al momento del cierre de la convocatoria. Ser alumno regular.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años y DNI.

Pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Cumplir con las condiciones académicas establecidas por el Reglamento Progresar.

Participar de las actividades complementarias que determine el programa.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con la edad.

El requisito relacionado con los ingresos familiares no se aplica a jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Qué necesitan para inscribirse a Progresar

Para completar la inscripción, los estudiantes deben contar con una cuenta activa de Mi Argentina.

Además, es necesario disponer de una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del estudiante para poder recibir el pago de la beca en caso de resultar adjudicado.

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa.

Cómo anotarse a la Beca Progresar Obligatorio

Los estudiantes interesados deben completar el formulario de inscripción y proporcionar la información solicitada.

El paso a paso es:

Ingresar al sitio oficial de Progresar.

Seleccionar “Ingreso e inscripción por línea de beca” .

. Ingresar con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina.

Verificar los datos personales.

Completar la encuesta.

Incorporar la información relacionada con la trayectoria académica.

Revisar todos los datos ingresados.

Confirmar la inscripción.

Una vez enviado el formulario, la postulación queda registrada y pasa a la instancia de evaluación correspondiente.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse a Progresar

La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.

Por ese motivo, los estudiantes que cumplan con los requisitos y todavía no hayan realizado el trámite deben completar la inscripción antes de esa fecha.

La nueva convocatoria representa una oportunidad para quienes no llegaron a anotarse durante la primera etapa y para quienes buscan volver a postularse al programa.

Antes de enviar el formulario, es importante revisar cuidadosamente toda la información ingresada para evitar errores que puedan afectar la evaluación de la solicitud.