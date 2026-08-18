Becas Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre

Los estudiantes que no pudieron acceder a la primera convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 todavía tienen una nueva oportunidad para solicitar el beneficio.
Los estudiantes que no se anotaron en la primera etapa tienen una nueva oportunidad. La inscripción comenzó el 10 de agosto y finaliza el 4 de septiembre.
Beca Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre
Los estudiantes que no pudieron acceder a la primera convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 todavía tienen una nueva oportunidad para solicitar el beneficio.
La segunda etapa de inscripción comenzó el 10 de agosto y permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026. La convocatoria alcanza tanto a quienes no realizaron el trámite durante la primera etapa como a determinados estudiantes que buscan volver a postularse.
El programa brinda un acompañamiento económico a estudiantes que cursan el nivel secundario y cumplen con las condiciones establecidas en el reglamento.
Para acceder a la Beca Progresar Obligatorio es necesario cumplir una serie de requisitos vinculados con la edad, la situación educativa y los ingresos del grupo familiar.
Entre las principales condiciones se encuentran:
El requisito relacionado con los ingresos familiares no se aplica a jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
Para completar la inscripción, los estudiantes deben contar con una cuenta activa de Mi Argentina.
Además, es necesario disponer de una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del estudiante para poder recibir el pago de la beca en caso de resultar adjudicado.
La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa.
Los estudiantes interesados deben completar el formulario de inscripción y proporcionar la información solicitada.
El paso a paso es:
Una vez enviado el formulario, la postulación queda registrada y pasa a la instancia de evaluación correspondiente.
La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.
Por ese motivo, los estudiantes que cumplan con los requisitos y todavía no hayan realizado el trámite deben completar la inscripción antes de esa fecha.
La nueva convocatoria representa una oportunidad para quienes no llegaron a anotarse durante la primera etapa y para quienes buscan volver a postularse al programa.
Antes de enviar el formulario, es importante revisar cuidadosamente toda la información ingresada para evitar errores que puedan afectar la evaluación de la solicitud.