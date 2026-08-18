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Becas Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre

Los estudiantes que no se anotaron en la primera etapa tienen una nueva oportunidad. La inscripción comenzó el 10 de agosto y finaliza el 4 de septiembre.

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Beca Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre

Beca Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse hasta el 4 de septiembre

Los estudiantes que no pudieron acceder a la primera convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 todavía tienen una nueva oportunidad para solicitar el beneficio.

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La segunda etapa de inscripción comenzó el 10 de agosto y permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026. La convocatoria alcanza tanto a quienes no realizaron el trámite durante la primera etapa como a determinados estudiantes que buscan volver a postularse.

El programa brinda un acompañamiento económico a estudiantes que cursan el nivel secundario y cumplen con las condiciones establecidas en el reglamento.

Beca Progresar: quiénes pueden inscribirse

Para acceder a la Beca Progresar Obligatorio es necesario cumplir una serie de requisitos vinculados con la edad, la situación educativa y los ingresos del grupo familiar.

Entre las principales condiciones se encuentran:

  • Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.
  • Ser alumno regular.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años y DNI.
  • Pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas por el Reglamento Progresar.
  • Participar de las actividades complementarias que determine el programa.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con la edad.

El requisito relacionado con los ingresos familiares no se aplica a jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Qué necesitan para inscribirse a Progresar

Para completar la inscripción, los estudiantes deben contar con una cuenta activa de Mi Argentina.

Además, es necesario disponer de una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del estudiante para poder recibir el pago de la beca en caso de resultar adjudicado.

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa.

Cómo anotarse a la Beca Progresar Obligatorio

Los estudiantes interesados deben completar el formulario de inscripción y proporcionar la información solicitada.

El paso a paso es:

  • Ingresar al sitio oficial de Progresar.
  • Seleccionar “Ingreso e inscripción por línea de beca”.
  • Ingresar con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina.
  • Verificar los datos personales.
  • Completar la encuesta.
  • Incorporar la información relacionada con la trayectoria académica.
  • Revisar todos los datos ingresados.
  • Confirmar la inscripción.

Una vez enviado el formulario, la postulación queda registrada y pasa a la instancia de evaluación correspondiente.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse a Progresar

La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.

Por ese motivo, los estudiantes que cumplan con los requisitos y todavía no hayan realizado el trámite deben completar la inscripción antes de esa fecha.

La nueva convocatoria representa una oportunidad para quienes no llegaron a anotarse durante la primera etapa y para quienes buscan volver a postularse al programa.

Antes de enviar el formulario, es importante revisar cuidadosamente toda la información ingresada para evitar errores que puedan afectar la evaluación de la solicitud.

En pocas palabras

  • Inscripción extendida: La Beca Progresar Obligatorio abrió una segunda etapa hasta el 4 de septiembre.
  • Requisitos clave: Se solicita tener entre 16 y 24 años y ser alumno regular.
  • Proceso online: La postulación se realiza a través de la plataforma oficial de Progresar con cuenta de Mi Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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