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Ravier ratificó el rumbo del plan económico: "La motosierra no se apagará"

El vocero presidencial aseguró que el Gobierno seguirá con el ajuste y vaticinó que Javier Milei va a ganar "la reelección en primera vuelta" en 2027. "No vemos razones para cambiar este modelo”, expresó.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa (Foto: Presidencia).

El vocero presidencial, Adrián Ravier, desmintió que exista una crisis por el alto nivel de endeudamiento de las familias argentinas y dijo que "la motosierra es el símbolo de este gobierno y no se apagará". Respecto de la morosidad, aseguró que no afectará el plan del presidente Javier Milei para 2027. "Vamos a ganar la reelección en primera vuelta", auguró.

Leé también Adrián Ravier, en su primera conferencia como vocero: "Manuel Adorni tomó la decisión personal de renunciar"
Primera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier (Foto: Captura de TV)

En una conferencia de prensa en la que nuevamente mantuvo varios cruces con periodistas y dejó preguntas sin responder, Ravier aseguró que en la Casa Rosada ven a Milei “reelecto en primera vuelta” en las elecciones de 2027.

El Presidente está muy bien. Ayer (en el homenaje al general San Martín) dio un excelente discurso. Se adelantó el escenario electoral y comienzan estas especulaciones absurdas para atacar al presidente, ya lo vivimos en el pasado”, afirmó.

De esta manera, el vocero se sumó a la campaña por la reelección lanzada hace semanas por el Presidente y seguida por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando ratificó, en declaraciones a A24, que no tiene la más mínima duda de que "Milei va a ser reelecto".

Al respecto, en la Casa Rosada ya plantearon que antes de formalizar alianzas electorales definitivas de cara a 2027, el Poder Ejecutivo priorizará que los gobernadores provinciales aliados respalden leyes clave en el Congreso. Esto incluye los proyectos de reforma electoral, reformas del Banco Central y de la segunda etapa de la Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2027, que enviará el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre.

Ravier y otro cruce con los periodistas

"Aprendan a preguntar", dijo el vocero en distintas ocasiones al intentar eludir dar respuestas sobre el destino de los fondos del impuesto a los combustibles y un cuestionamiento puntual sobre si el Gobierno está incurriendo en malversación de fondos.

“No se están malversando los fondos, no hay ningún delito. Se respeta el presupuesto donde se asignan las partidas. El resto del dinero no se desvía a ningún lado. Por más especulaciones que se puedan decir, está invertido para que no pierda valor”, aseguró.

Y ante la repregunta de un periodista que le recordó que semanas atrás había dicho que esos fondos se desviaron para sostener el superávit fiscal, replicó: “No estoy mintiendo, dije que (los fondos de ese impuesto) los disponía Economía, y el ministro de Economía (por Luis Caputo) lo aclaró recientemente”.

Ravier adelantó que "la motosierra no se apagará" en el año electoral

Tras una larga introducción en la que el vocero enumeró logros de la administración de Milei, y ante la consulta sobre la "motosierra" para cortar los gastos continuará en marcha en pleno año electoral, Ravier ratificó el rumbo.

La motosierra es un símbolo de este Gobierno. A través de ella hemos logrado equilibrar las cuentas públicas y bajar la inflación de más del 200% al 30% anual y seguirá en descenso”, respondió.

El funcionario expresó que "Argentina está en récord de producción, de exportaciones, y de consumo”, y que “la motosierra le da soluciones a la gente".

En tanto, resaltó los números oficiales que hablan de una "reducción de la pobreza a la mitad, de más del 50% al 28% y la indigencia de más del 18% al 6%" y agregó: "Esto es con motosierra. No vemos razones para cambiar este modelo”.

"El Presidente fue enfático: la motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar porque es la manera de achicar el Estado para que los privados puedan disponer de más dinero", enfatizó.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Ravier ratificó el plan: "la motosierra no se apagará" y descartó que la crisis de endeudamiento afecte la reelección de Milei en 2027.
  • El vocero presidencial desmintió rumores sobre la salud del mandatario y aseguró que la reducción de la pobreza es un logro de la "motosierra".
  • Ravier defendió la gestión de fondos públicos y afirmó que el gobierno ve a Javier Milei "reelecto en primera vuelta" en 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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