Ravier ratificó el rumbo del plan económico: "La motosierra no se apagará"

Al respecto, en la Casa Rosada ya plantearon que antes de formalizar alianzas electorales definitivas de cara a 2027, el Poder Ejecutivo priorizará que los gobernadores provinciales aliados respalden leyes clave en el Congreso. Esto incluye los proyectos de reforma electoral, reformas del Banco Central y de la segunda etapa de la Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2027, que enviará el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre.

Ravier y otro cruce con los periodistas

"Aprendan a preguntar", dijo el vocero en distintas ocasiones al intentar eludir dar respuestas sobre el destino de los fondos del impuesto a los combustibles y un cuestionamiento puntual sobre si el Gobierno está incurriendo en malversación de fondos.

“No se están malversando los fondos, no hay ningún delito. Se respeta el presupuesto donde se asignan las partidas. El resto del dinero no se desvía a ningún lado. Por más especulaciones que se puedan decir, está invertido para que no pierda valor”, aseguró.

Y ante la repregunta de un periodista que le recordó que semanas atrás había dicho que esos fondos se desviaron para sostener el superávit fiscal, replicó: “No estoy mintiendo, dije que (los fondos de ese impuesto) los disponía Economía, y el ministro de Economía (por Luis Caputo) lo aclaró recientemente”.

Ravier adelantó que "la motosierra no se apagará" en el año electoral

Tras una larga introducción en la que el vocero enumeró logros de la administración de Milei, y ante la consulta sobre la "motosierra" para cortar los gastos continuará en marcha en pleno año electoral, Ravier ratificó el rumbo.

“La motosierra es un símbolo de este Gobierno. A través de ella hemos logrado equilibrar las cuentas públicas y bajar la inflación de más del 200% al 30% anual y seguirá en descenso”, respondió.

El funcionario expresó que "Argentina está en récord de producción, de exportaciones, y de consumo”, y que “la motosierra le da soluciones a la gente".

En tanto, resaltó los números oficiales que hablan de una "reducción de la pobreza a la mitad, de más del 50% al 28% y la indigencia de más del 18% al 6%" y agregó: "Esto es con motosierra. No vemos razones para cambiar este modelo”.

"El Presidente fue enfático: la motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar porque es la manera de achicar el Estado para que los privados puedan disponer de más dinero", enfatizó.