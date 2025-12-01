El Gobierno arranca una semana clave en la negociación con gobernadores por el Presupuesto 2026

Contando el encuentro con Valdés, ya serían 16 los mandatarios a los que vio Santilli. En total, el objetivo era juntarse con los que firmaron el Pacto de Mayo, y que son los más cercanos al Gobierno, desde el punto de vista del diálogo.

¿Quiénes faltan?

-Jorge Macri, que a poco de asumir Santilli se había reunido con Luis Caputo por la coparticipación y no le fue demasiado bien. La foto con Santilli (exvicejefe de Gobierno del PRO) sin respuestas concretas puede ser complicada.

-Gustavo Sáenz, de Salta, uno de los que viene reclamando respuestas concretas antes de juntarse. Tiene buen vínculo con Santiago Caputo, marginado del círculo chico del poder gubernamental.

-Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, que ya avisó que antes de juntarse quiere que el Gobierno cumpla lo que debe. "“Había cosas que corregir; Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el Gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No solo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien”, planteó hace unos días.

-Claudio Poggi, de San Luis, aliado del Gobierno en las últimas elecciones.

Por fuera de los 19 mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, también está en carpeta reunirse con el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto. Si bien no es firmante original del acuerdo, participó de la última reunión de gobernadores con Milei.

Más allá de los encuentros, el problema de fondo sigue siendo siempre el mismo: la falta de respuestas. Nadie quiere aventurar apoyo a nada porque no saben bien qué está dispuesto a negociar el Gobierno.

Hasta ahora, algunos mandatarios consiguieron bajas de impuestos, flexibilización de normativa para el comercio exterior y algunos otros beneficios menores. Sigue en duda qué va a pasar con las obras públicas que quedan pendientes de finalizar, las compensaciones por las cajas jubilatorias, entre otras cuestiones por las que todavía no tienen respuestas.

Sumando en el Congreso

Mientras Santilli teje y desteje con gobernadores, en el Congreso se juega otra pelea. Martín Menem y Patricia Bullrich están armando (y desarmando) voto a voto los bloques parlamentarios.

La Libertad Avanza sumó en 72 horas 3 nuevos legisladores.

Son Verónica Ranzzini (Santa Fe, exbullrichista), Alejandro Bonggiovani (Santa Fe, exbullrichista crítico) y Lorena Petrovich (también bullrichista que asume en lugar de Silvia Lospennato que se va a la Legislatura). Esto deja a La Libertad Avanza con 94 diputados. Creen que puede haber más pases en las próximas horas.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

Paralelamente, hay distintos movimientos intentando sacarle diputados al peronismo, que hoy está en 97 diputados. Si se van algunos de Santiago del Estero (casi confirmado), Catamarca y Tucumán, fácilmente Unión por la Patria perforaría esos 94 y quedaría relegado de su lugar de primera minoría.

La política juega por fuera de los resultados electorales.

Algo parecido puede pasar en el Senado, donde Bullrich sigue intentando sacarle gente al PRO y un nuevo bloque peronista no kirchnerista amenaza con disolver la hegemonía del PJ en el Senado por primera vez en la historia.