Beto Casella cerró su primer programa de BTV en América con un conmovedor discurso

“Te agradecemos por hacer una pausita con nosotros, por quedarte un ratito, por no cambiar de canal cuando hay tanta competencia. Ojalá mañana no tengas que correr tanto; que el despertador suene y no te dé bronca; que encuentres las llaves a la primera; que los semáforos te agarren en verde".

"Ojalá que alguien te mire lindo, que te pregunte cómo estás, que te escuche la respuesta; que lo que te preocupa hoy, mañana pese un poquito menos. Si estás esperando algo, ojalá llegue; si estás soltando algo, ojalá duela poquito; y si estás empezando algo nuevo, ojalá no te frene el miedo. Gracias por estar ahí de corazón en este primer programa. Nos vemos mañana, dormí bien y disfrutá la vida. Que Dios los bendiga”.

Al finalizar la primera emisión, Beto cruzó de estudio y fue invitado a Polémica en el Bar (América TV), donde compartió un mano a mano distendido con el equipo del histórico ciclo. PrimiciasYa retrató el momento con una gran postal.

Cuánto rindió el primer programa de Beto Casella en América TV

El retorno de Beto Casella a la TV abierta generó expectativa y se concretó con una fuerte apuesta para el horario central. Este miércoles 18 de febrero debutó en América TV con BTV, un ciclo diario que irá de lunes a viernes y que propone una mezcla de actualidad, mirada crítica sobre los medios, humor y lo más comentado en redes.

Con una mesa amplia y una dinámica ágil, el programa buscó instalarse desde el arranque como una de las ofertas competitivas del prime time. Y en su primera noche logró números alentadores de acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media.

Minutos antes del estreno, a las 21:59, LAM cerraba en América con 3.8 puntos, mientras que Hija del Fuego en El Trece marcaba 3.7 y Bendita en El Nueve 2.5. A las 22:01, ya con BTV al aire, el ciclo arrancó con 3.4 puntos, muy parejo con la ficción de El Trece (3.3) y por encima de Bienvenidos a ganar (2.4).

En los primeros minutos alcanzó picos de 3.8 puntos (22:06), superando a sus competidores directos. A las 22:11 se mantenía en 3.5, mientras El Trece rondaba los 3.0 y El Nueve descendía a 1.5. Con el correr de la franja, el envío osciló entre los 3.4 y 2.9 puntos, sosteniendo liderazgo sobre El Nueve y disputando décima a décima con la pantalla del Trece.

Hacia el final, cerca de las 23:05, BTV promedió 2.2 puntos en sus últimos minutos, cerrando una primera emisión estable dentro de una franja competitiva. Un debut sólido para Casella, que logró instalar su nuevo proyecto con números que acompañaron la expectativa previa.