El Gobierno buscará sesiones extraordinarias en diciembre para avanzar con la Reforma Laboral

Según explicó una fuente del Gobierno a A24.com, "hoy existen dos esquemas posibles" y se debaten en el marco del Consejo de Mayo:

Que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad.

O que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero.

Los argumentos del Gobierno sostienen que, a diferencia de los convenios por actividad, los acuerdos por empresa permiten ajustar las cláusulas a las realidades de cada empresa, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica.

Avanzar hacia un modelo donde el convenio de empresa tenga prioridad, es parte del debate de la futura modernización laboral, en el marco del diálogo social con gremios y el sector empresario que lleva adelante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.